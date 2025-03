(AGENPARL) - Roma, 27 Marzo 2025

(AGENPARL) – Thu 27 March 2025 PNRR, BARZOTTI (M5S): DA CALDERONE PROPAGANDA SU OCCUPAZIONE E MAXI-RITARDI SU PIANO

ROMA, 27 MARZO 2025 – “Dalla ministra Calderone anche oggi la solita propaganda sui dati sull’occupazione, trainata negli ultimi 5 anni dal settore delle costruzioni grazie a quel Superbonus che la destra difendeva in campagna elettorale e a cui una volta al Governo ha messo fine. Non una parola, invece, sui maxi-ritardi del suo dicastero nell’attuazione del Piano di ripresa e resilienza. A fronte degli 8,4 miliardi di euro ereditati grazie al Conte II, finora il Ministero del Lavoro ha speso solo 562 milioni – meno del 10%. Su questo, come sulla questione che riguarda la sua laurea, Calderone fa lo struzzo ma prima o poi tutti i nodi vengono al pettine. Un disastro completo”. Lo afferma in una nota la capogruppo del M5S in commissione Lavoro alla Camera Valentina Barzotti.

