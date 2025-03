(AGENPARL) - Roma, 27 Marzo 2025

(AGENPARL) – Thu 27 March 2025 *Mozart e Beethoven per inaugurare la Stagione 2025 dell’Accademia degli

Sfaccendati al Palazzo Chigi di Ariccia*

*Domenica 30 marzo,* alle *ore 18:30*, concerto d’apertura della Stagione

2025 de *“I Concerti dell’Accademia degli Sfaccendati”* nella Sala Maestra

di *Palazzo Chigi* ad *Ariccia*. Per questo nuovo inizio l’*Ensemble

Progetto Syntagma *con un organico formato da 2 violini, 2 viole e 2

violoncelli proporrà le trascrizioni ottocentesche di due capolavori

assoluti della storia della musica: la Sinfonia Concertante per violino,

viola e orchestra K364 di Mozart e la Sinfonia n.6 “Pastorale” di

Beethoven.

La Sinfonia concertante composta nel 1779 da Mozart al ritorno da Mannheim

e Parigi è l’unica opera completa sopravvissuta di questo genere. Per più

di due decenni la composizione fu conosciuta solo grazie ad alcuni

manoscritti di copisti, infatti la prima edizione è del 1802.

L’arrangiamento anonimo per sestetto d’archi, che verrà eseguito il 30

marzo, è molto interessante per il modo in cui i due strumenti concertanti

interagiscono con gli altri archi, risale al 1808 ed è un brillante esempio

della popolarità, nel XVIII e XIX secolo, delle riduzioni di composizioni

orchestrali per ensembles più piccoli per consentirne l’esecuzione in