Roma, 27 Marzo 2025

(AGENPARL) – Thu 27 March 2025 MIGRANTI, COLUCCI (M5S): PIANTEDOSI FA GIOCO TRE CARTE, CENTRI ALBANIA NON SONO CPR

ROMA, 27 marzo – “Il ministro Piantedosi sui centri in Albania continua a fare il gioco delle tre carte, esattamente come fa quando parla di assunzioni nelle forze dell’ordine, scambiando quelle ordinarie e già a bilancio con quelle straordinarie, che questo governo può fare solo grazie agli stanziamenti dei governi Conte. Piantedosi non prenda in giro i cittadini: i centri in Albania sono nati per la gestione di migranti salvati in mare da navi militari italiane. Ci raccontava che non sarebbero più sbarcati in Italia, ovviamente era una bufala. Nell’ambito di quel procedimento, e solo per quei casi, una piccola parte di uno dei due centri è adibita a Cpr per coloro che all’esito delle procedure accelerate di esame delle domande d’asilo siano oggetto di un provvedimento di rimpatrio. Attualmente il governo non può portare in Albania persone già ospitate dai Cpr presenti in Italia. Per farlo deve riscrivere il Protocollo con l’Albania e farlo approvare dai parlamenti dei due Paesi. Inoltre, non potrebbe mai rimpatriarli direttamente da lì. Basta con questo accanimento su un progetto fallimentare che già ha sprecato un miliardo di euro degli italiani e che se riconvertito comporterebbe altri sprechi oltre a essere del tutto inutile per la gestione del dossier immigrazione”.

Lo afferma il deputato M5S Alfonso Colucci, capogruppo in commissione Affari Costituzionali.

