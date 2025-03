(AGENPARL) - Roma, 27 Marzo 2025

(AGENPARL) – Thu 27 March 2025 MALTEMPO, QUARTINI (M5S): “MUGELLO IN GINOCCHIO, GOVERNO DICHIARI STATO D’EMERGENZA”

Roma, 27 mar. – “Il Mugello è in ginocchio in seguito agli eventi alluvionali delle ultime settimane. Interi paesi dell’appennino toscano, come ad esempio Marradi, sono totalmente tagliati fuori dal traffico stradale e ferroviario. Credo che il governo debba prendere in seria considerazione l’ipotesi di dichiarare lo stato d’emergenza nazionale. Nei giorni scorsi, tra l’altro, una frana ha riportato alla luce una vecchia discarica a Palazzuolo sul Senio e ci sono rischi di contaminazione ambientale e per la salute dei residenti, a proposito dei quali ho presentato un’interrogazione al ministro Schillaci. C’è bisogno che questo Parlamento venga incontro a questa popolazione, perché si stimano danni per almeno 100 milioni di euro”. Lo dichiara in Aula alla Camera Andrea Quartini, deputato toscano del Movimento 5 Stelle e Coordinatore del Comitato Politico Salute e Inclusione Sociale del M5S.

