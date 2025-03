(AGENPARL) - Roma, 27 Marzo 2025

(AGENPARL) – Thu 27 March 2025 Comunicato stampa

DifferenziAmo Ercolano, al via call center comunale e pagine social dedicate ai cittadini per aiutarli in un corretto riciclo e conferimento dei rifiuti

Il sindaco di Ercolano, Ciro Buonajuto, ha dichiarato: “Mantenere un dialogo costante con i cittadini è fondamentale per migliorare il servizio di raccolta differenziata. Il Comune deve essere al fianco dei cittadini per supportarli e aiutarli nel corretto conferimento dei rifiuti. Una città pulita è un segnale di civiltà e progresso: ognuno di noi deve fare la propria parte per garantire un ambiente più decoroso e vivibile.”

Parallelamente, l’amministrazione comunale avvierà una campagna di sensibilizzazione contro l’abbandono indiscriminato dei rifiuti. L’assessore, Nunzio Spina, ha sottolineato: “Purtroppo ancora troppe persone, spesso provenienti da fuori comune, continuano a lasciare i loro rifiuti agli angoli delle strade. Le telecamere di videosorveglianza ci hanno permesso di individuare e sanzionare diversi trasgressori, ma vogliamo puntare alla sensibilizzazione: il cambiamento parte da noi. Solo con il rispetto delle regole possiamo avere una città più pulita e decorosa.”

L’amministrazione comunale invita tutti i cittadini a utilizzare i nuovi strumenti messi a disposizione per migliorare la gestione dei rifiuti e contribuire alla tutela del decoro urbano.