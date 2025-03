Comunicato stampa 27.03.2025

(AGENPARL) - Roma, 27 Marzo 2025

(AGENPARL) – Thu 27 March 2025 POLIZIA DI STATO

QUESTURA DI RIMINI

Rimini, 27 marzo 2025

COMUNICATO STAMPA

Trovato in possesso di documento falso per l’espatrio, arrestato dalla Polizia di Stato.

Nel pomeriggio del 26 marzo la Polizia di Stato ha tratto in arresto un uomo per possesso di documento falso e resistenza a Pubblico Ufficiale.Nello specifico, durante un servizio straordinario di controllo del territorio effettuato nella zona di Rimini sud, veniva controllato un uomo appiedato che all’atto di identificazione forniva una carta d’identità bulgara e approfondendo i controlli, i poliziotti si insospettivano del comportamento del fermato.