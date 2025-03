Ordine del giorno “Sviluppo dell’Unione Europea”.

(AGENPARL) - Roma, 26 Marzo 2025

(AGENPARL) – Wed 26 March 2025 ORDINE DEL GIORNO

PREMESSO CHE

i complessi scenari e le grandi criticità relativi alla grave situazione internazionale venutesi

a creare a seguito del conflitto in Ucraina, rendono necessario focalizzare al massimo

l’attenzione sul tema dell’Europa

CONSIDERATO CHE

ribadiamo la vicinanza e solidarietà al popolo e al governo ucraino

CONSIDERATO INOLTRE CHE

in questo delicato momento di difficoltà e contraddizioni è fondamentale definire in

maniera chiara il ruolo che l’Unione Europea deve esercitare, di fronte a una

dimensione internazionale completamente modificata;

occorre coesione nazionale sulle strategie politiche, economiche e sociali da

adottare

RITENIAMO PERTANTO NECESSARIO

accelerare i processi di integrazione europea attraverso una rivisitazione degli

assetti istituzionali tesi a ridimensionare ogni spinta sovranista, ridefinendo obiettivi

e regole internazionali;

attuare una politica estera e una politica commerciale sempre più unita ed europea,

con regole fiscali chiare negli indirizzi fondamentali:

politiche condivise, senza possibilità di imporre veti, come avviene oggi, legati più

ad interessi soggettivi che non obiettivi strategici utili per processi di sviluppo

dell’Unione Europea.

CHIEDIAMO

che il Governo e tutte le forze politiche sostengano con convinzione un’idea di

Europa che superi l’attuale condizione di “Unione di Stati” avviando un vero

processo federale che rafforzi e trasformi le istituzioni europee in “STATI UNITI

D’EUROPA” con un vero Governo Federale

CHIEDIAMO INOLTRE

alla Presidente del Consiglio di adoperarsi per una proposta diplomatica che

promuova l’U.E. come soggetto unitario evitando protagonismi dei singoli Stati;

al Governo e al Parlamento il massimo impegno per riavviare il processo interrotto

dopo i trattati di Lisbona che prevedeva una Costituzione dell’Unione per tutti i

cittadini europei.

Gruppo Consiliare PRI Cervia con Gabriele Armuzzi

La capogruppo Anna Altini