[INGV Comunicato stampa] BIG DATA | L’INGV entra nel DAMA-Tecnopolo di Bologna

(AGENPARL) - Roma, 26 Marzo 2025

(AGENPARL) – Wed 26 March 2025 *BIG DATA | L’INGV entra nel DAMA-Tecnopolo di Bologna*

*L’INGV, tramite una convenzione firmata con l’INFN, avrà il suo centro di

elaborazione dati nel DAMA-Tecnopolo Data Manifattura Emilia-Romagna di

Bologna*

L’*Istituto* *Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV)* è entrato a far

parte con il suo Centro di Elaborazione Dati, nel *DAMA-Tecnopolo Data

Manifattura Emilia-Romagna *di *Bologna*. L’operazione è stata possibile grazie

ad una convenzione siglata con il *centro per la ricerca e sviluppo delle

tecnologie **informatiche e telematiche (CNAF)* dell’*Istituto **Nazionale

di Fisica Nucleare (INFN)*. La collaborazione prevede la messa a

disposizione all’*INGV *di *dieci armadi rack*. È garantita la gestione e

la responsabilità del corretto funzionamento degli impianti elettrici, di

condizionamento, antincendio e antiallagamento. L’accordo attribuisce

all’INGV piena autonomia di gestione del proprio segmento di rete e della

connettività Internet attraverso il nuovo Punto di Presenza del *GARR, *nome

della rete italiana a banda ultralarga dedicata alla comunità

dell’istruzione, della ricerca e della cultura fornita dal *Consortium

GARR.*

Nel *DAMA* si sviluppano lavori di ricerca e sono presenti infrastrutture

tecnologiche di avanguardia nei campi di *High Performance Computing,

Quantum Computing, Big Data, Data Science *e* Artificial Intelligence*.

Ospita il *supercomputer Leonardo*, parte integrante della rete di calcolo

ad alte prestazioni europea *EuroHPC *e gestisce l’infrastruttura per il *data

lake*, il *repository* centralizzato progettato per archiviare, elaborare e

proteggere grandi quantità di dati. L’obiettivo è migliorare l’accesso a

risorse distribuite su tutto il territorio nazionale.

Nel Tecnopolo sono presenti importanti *partner* dell’innovazione

tecnologica e scientifica, tra cui lo *European Centre for Medium-Range

Weather Forecasts (ECMWF).*

*Per maggiori informazioni: *INGV-al-Tecnopolo

*Link utili: *

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV)

Dipartimento della Protezione Civile (DPC)

[image: image.png]

* Foto 1 -* *da sx Gianpaolo Zerbinato, Francesca Quarenti, Stefano

Marino, Paolo Perfetti, Daniele Randazzo, Stefano Cacciaguerra e Jessica

Presterà*

[image: image.png]

* Foto 2 -* *Il DAMA-Tecnopolo Data Manifattura Emilia-Romagna di

Bologna*

