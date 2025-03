Ciao Francesco…

(AGENPARL) - Roma, 26 Marzo 2025

(AGENPARL) – Wed 26 March 2025 Il saluto della Scuola Sant’Anna a Francesco Ceccarelli

PISA, 26 marzo. La Scuola Superiore Sant’Anna comunica con grande dolore la perdita dell’amico e del collega Francesco Ceccarelli, responsabile presso la Scuola Superiore Sant’Anna dell’Ufficio Stampa e Media digitali.

Francesco ha iniziato a collaborare con la Scuola nel 2003 e da quel momento la sua professionalità e competenza è cresciuta fianco a fianco, passo dopo passo, con la crescita della Scuola Sant’Anna. Il suo operato ha contribuito in modo determinante alla reputazione e alla notorietà della Scuola nel mondo. Ogni componente della comunità della Scuola, del corpo docente, degli allievi e del personale tecnico amministrativo, ha avuto modo in questi anni di condividere un pezzo di strada con Francesco. Ogni giorno, compresi sabato e domenica, Francesco ha costruito e disegnato le modalità con cui la Scuola ha definito i suoi canali di comunicazione, le sue strategie e le modalità con cui divulgare i propri risultati da un lato e ascoltare i bisogni di comunicazione del contesto locale, nazionale e internazionale. In particolare, Francesco ha sempre creduto nel ruolo del comunicatore pubblico e ha svolto questo ruolo in modo completo ed esemplare, riuscendo ad affiancare alla comunicazione pubblica tradizionale metodi innovativi di contatto con le nuove generazioni, introducendo e sviluppando i canali social della Scuola.

Francesco è stato in grado di tessere una rete di rapporti costruttivi e duraturi nel tempo tra i giornalisti, in particolare competenti nel campo scientifico, e ha improntato il suo lavoro con rigore morale, valorizzando la trasparenza dell’informazione e la sua veridicità. Certamente la capacità della Scuola di diffondere e divulgare la sua attività scientifica e formativa ha beneficiato grandemente dell’operato, sempre proattivo e disponibile, di Francesco. Tutta la comunità della Scuola è profondamente grata per quanto ricevuto in questi anni.

La salma di Francesca sarà esposta giovedì 27 marzo dalle 11 alle 20 presso la sala del commiato della Pubblica Assistenza di Pisa (via Italo Bragagna 2, Pisa). Nella mattina di venerdì 28 marzo, alle ore 9,30, ci sarà la benedizione della salma nella chiesa della Scuola Superiore Sant’Anna a Pisa.

Per info e contatti:

Scuola Superiore Sant’Anna – http://www.santannapisa.it