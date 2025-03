(AGENPARL) - Roma, 26 Marzo 2025

(AGENPARL) – Wed 26 March 2025 ALLERTA METEO: IL SINDACO PAPASSO ORDINA LA CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI

ORDINE E GRADO RICADENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PER LA GIORNATA DI GIOVEDÌ

27 MARZO 2025 E ATTIVA IL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C)

Visto la Protezione Civile Regionale, con comunicazione di messaggio di

diramato un avviso di criticità idrogeologica idraulica e temporali di

DI TUTTE LE SCUOLE ricadenti sul territorio comunale per l’intera giornata

di domani giovedì 27 marzo.

Allo stesso tempo, con un’altra ordinanza, sempre il sindaco Papasso ha

deciso l’attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) nelle stesse

ore presso la sede della Polizia Locale del Comune di Cassano all’Ionio in

via Amendola. L’obiettivo è di coordinare, attraverso il C.O.C., tutti gli

interventi emergenziali che dovessero verificarsi a seguito dell’evento

meteo.

Comune di Cassano All’Ionio

26 marzo 2025