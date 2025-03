(ACON) ENERGIA. PELLEGRINO (AVS): TRANSIZIONE BIOGAS NON SIA SOLO TRANSAZIONE

(AGENPARL) - Roma, 26 Marzo 2025

(AGENPARL) – Wed 26 March 2025 (ACON) Trieste, 26 mar – “Quando un’assemblea pubblica viene

spostata da una location a una pi? grande, per contenere in

massima parte tutte le persone che desiderano partecipare a un

incontro organizzato dall’Amministrazione locale, vuol dire che

quanto si va a discutere in quell’occasione ? di assoluta

importanza e rilevanza per quel territorio e per i cittadini che

lo abitano”.

Cos? in una nota la consigliera regionale Serena Pellegrino, di

Alleanza Verdi e Sinistra, a margine dell’incontro pubblico

promosso dai sindaci di Tavagnacco e Pagnacco in merito

all’ipotesi di un insediamento di produzione di biogas e

biometano fra i due comuni.

“Nessuno dei presenti – prosegue la consigliera, che ? anche

vicepresidente della IV Commissione – ha manifestato contrariet?

nei confronti del manufatto in s?, quello che si contesta ? la

vicinanza alle abitazioni e alle altre aziende con un ovvio

incremento del traffico, ma soprattutto degli odori che

necessariamente la struttura, che funge anche come centro di

stoccaggio, produrr?”.

“Avere portato all’attenzione dei cittadini un progetto che avr?

la necessit? di un via libera solo dalla Regione, sebbene

attraverso una conferenza di servizi, senza aver investito e

coinvolto le popolazioni non solo dei due comuni ma dell’intera

area limitrofa, ? un comportamento e un modus operandi che non

pu? pi? essere accettato. Va ribadito – continua l’esponente

rossoverde – sempre con grande determinazione che se un progetto

? valido, i proponenti dovrebbero essere fieri di farlo conoscere

alla popolazione e non cercare escamotage e percorsi favorevoli

per avere le autorizzazioni”.

“Chi abita in quei territori – aggiunge la consigliera – ha il

diritto di sapere cosa accadr? nelle loro aree limitrofe, e non a

iter gi? avviato. Non ? ammissibile che si utilizzi lo scudo

della transizione ecologica, che ricorda pi? una transazione

economica, per realizzare un manufatto che andr? inevitabilmente

a impattare con l’ambiente e il paesaggio, la residenzialit?

oltrech? entrare in contrasto con un’economia gi? esistente.

Assieme agli altri colleghi del Consiglio regionale, alcuni dei

quali presenti ieri sera a Feletto Umberto, appena abbiamo avuto

notizia dell’ipotesi di insediamento industriale ai primi di

marzo abbiamo sottoscritto un ordine del giorno a prima firma del

consigliere di Maggioranza ed ex sindaco di Tavagnacco, Moreno

Lirutti, per impegnare da subito la Giunta Regionale sulla

questione e per fare chiarezza, se del caso bloccare la

realizzazione di un impianto che, sebbene non necessiti di una

Via (Valutazione di impatto ambientale), risulta totalmente fuori

scala rispetto al contesto in cui si vuole ubicare”.

“Auspico – conclude Pellegrino -, cos? come ho detto nel mio

intervento in auditorium, che il buon senso e l’etica prevalgano

sugli interessi di pochi imprenditori e di qualche

professionista, e che l’insediamento venga spostato in un altro

sito pi? confacente e funzionale, dove vantaggi e svantaggi si

possano equilibrare in nome di un comune rispetto”.

ACON/COM/fa

261611 MAR 25