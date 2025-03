(AGENPARL) - Roma, 25 Marzo 2025

(AGENPARL) – Tue 25 March 2025 Nota Farnesina – Missione del Ministro Tajani a Trieste

Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, sarà domani a Trieste dove visiterà il Segretariato Esecutivo dell’Iniziativa Centro Europea (InCE).

L’Italia è un membro fondatore dell’InCE, sostiene finanziariamente il Segretariato Esecutivo e, tramite il fondo italiano presso la Banca Europea di Ricostruzione e Sviluppo, ha finanziato la realizzazione di oltre 200 progetti ed iniziative nei Paesi membri dell’Iniziativa, volti a promuovere la cooperazione regionale e l’integrazione europea.

Con la sua visita, il Ministro intende valorizzare il ruolo strategico dell’InCE nel rafforzamento della cooperazione tra i Paesi dell’Europa centro-orientale e balcanica, in un momento cruciale per la stabilità e l’integrazione regionale. La missione permetterà di discutere del rafforzamento della funzione dell’InCE nel sostegno all’allargamento dell’Unione Europea, per i progetti di sviluppo sostenibile e alla connettività transfrontaliera e nel continuo supporto all’Ucraina.

All’incontro è prevista la partecipazione del Segretario Generale dell’InCE, On. Franco Dal Mas, di autorità locali, rappresentanti istituzionali ed esponenti del mondo politico ed economico della regione.