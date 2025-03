CONTIENE FOTO# COLLEFERRO – ALCOL E DROGA BLITZ DEI CARABINIERI. 1 ARRESTO, QUATTRO DENUNCE E SEGNALAZIONI PER USO DI STUPEFACENTI.

(AGENPARL) - Roma, 25 Marzo 2025

(AGENPARL) – Tue 25 March 2025 LEGIONE CARABINIERI LAZIO

Compagnia di Colleferro

Comunicato Stampa

COLLEFERRO – ALCOL E DROGA BLITZ DEI CARABINIERI.

1 ARRESTO, QUATTRO DENUNCE E SEGNALAZIONI PER USO DI STUPEFACENTI.

COLLEFERRO (RM) – Proseguono senza soste i servizi di controllo

straordinario del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di

Colleferro volti a prevenire e reprimere i reati connessi con il fenomeno

della “movida”, nonché quelli legati all’uso di droga e alcool.

Il bilancio dell’attività, alla quale hanno preso parte anche i Carabinieri

del N.A.S. di Roma e i tecnici della prevenzione dell’ASL RM/G, è di 1

arresto per spaccio di sostanze stupefacenti, 4 persone denunciate per i

seguenti reati: evasione, guida sotto l’influenza dell’alcol, violazione

delle norme sull’immigrazione e sulla salute e sicurezza dei lavoratori.

Più nel dettaglio, i Carabinieri della Stazione di Segni la scorsa sera

hanno denunciato un 32enne del posto, in atto sottoposto agli arresti

domiciliari con braccialetto elettronico, coinvolto in una lite avvenuta per

futili motivi nei pressi di un bar del centro. Poche ore più tardi sempre a

Segni i Carabinieri, nel corso di un mirato servizio finalizzato a

contrastare l’utilizzo di sostanze stupefacenti, hanno arrestato per spaccio

di stupefacenti un 49enne, già noto, sorpreso a cedere una dose di cocaina

ad un 32enne segnino. Il 49enne, il giorno dopo, è stato giudicato dal

Tribunale di Velletri e condannato (con patteggiamento) a 9 mesi di

reclusione con 2500 euro di multa mentre, il 32enne è stato segnalato alla

Prefettura di Roma in qualità di assuntore.

A Labico, i Carabinieri della locale Stazione, nel corso dei controlli con i

tecnici della Prevenzione dell’ASL RM/G hanno denunciato un 54enne di

Velletri, titolare di un’impresa di giardinaggio per non aver fornito ai

lavoratori dipendenti adeguata formazione in materia di salute e sicurezza

sui luoghi di lavoro e per non averli avviati al prescritto programma di

sorveglianza sanitaria. Al titolare dell’impresa è stata emessa una sanzione

amministrativa di oltre 5.000 euro.

Nella mattinata di ieri, a Segni, i Carabinieri del N.A.S. di Roma

congiuntamente ai colleghi della locale Stazione hanno sottoposto a

controllo un bar, all’esito del quale sono state rilevate carenze igienico

sanitarie e strutturali. Il titolare, un 39enne del posto, è stato

sanzionato per un importo di 3.000 euro.

Ieri pomeriggio, i Carabinieri della Stazione di Artena nel corso di un

controllo d’iniziativa hanno denunciato un 44enne, di origini albanese, su

cui pendeva un provvedimento di espulsione. Al termine delle attività di

rito il 44enne è stato accompagnato presso centro di prima accoglienza di

Brindisi.

Sempre ieri sera ad Artena, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di

Colleferro hanno sorpreso alla guida di una Fiat Punto, un 50enne con un

tasso alcolemico quattro volte superiore il limite consentito. Per l’uomo è

scattata la denuncia e l’immediato ritiro della patente di guida e il

sequestro del veicolo.

Nella notte a Colleferro, in Piazza Matteotti, sempre i Carabinieri del NORM

hanno controllato un 24enne di Formia, alla guida di un’autovettura con una

modica quantità di hashish. Per il 24enne è scattata la segnalazione alla

Prefettura di Roma con il ritiro immediato della patente.

Sono state infine elevate sanzioni per violazioni al codice della strada,

per un importo complessivo di oltre 500 euro. Il servizio svolto dai

Carabinieri della Compagnia di Colleferro rientra in un più ampio

dispositivo di prevenzione predisposto dal Comando Provinciale di Roma che

mira a garantire maggiori standard di sicurezza nei luoghi di aggregazione

giovanile.

250325

