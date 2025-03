CARABINIERI: ORDINANZA APPLICATIVA DELLA CUSTODIA CAUTELARE NEI CONFRONTI DI 17 PERSONE PER ASSOCIAZIONE DI TIPO ‘NDRANGHETISTICO.

(AGENPARL) - Roma, 25 Marzo 2025

PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Catanzaro

DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA

PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Trento

DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA

Primo Comunicato stampa ufficiale

Catanzaro, 25 marzo 2025

In data odierna, 25 marzo 2025, militari del ROS, con l’ausilio dei Carabinieri del Comando Provinciale di Crotone e dello Squadrone Eliportato “Cacciatori”, hanno eseguito nelle aree di Crotone, Milano, Verona, Bolzano, Napoli, Perugia e Caltanissetta un’Ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Catanzaro nei confronti di 17 persone, sulla base della ritenuta sussistenza di gravi indizi in ordine ai reati, rispettivamente, di associazione di tipo ‘ndranghetistico, e altri gravi reati, tra cui, estorsione, usura e reati in materia di armi, tutti con l’aggravante mafiosa.

La misura Cautelare è stata emessa su richiesta della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, all’esito di una attività di coordinamento, svolto tramite della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, con le Procure Distrettuali di Trento e di Venezia.

Contestualmente è stato eseguito un decreto di sequestro preventivo d’urgenza emesso dalla Procura della Repubblica – DDA di Trento nei confronti di 9 soggetti, e delle società a loro riconducibili, nel procedimento collegato con quello catanzarese.

I procedimenti per le fattispecie di reato ipotizzate sono attualmente nella fase delle indagini preliminari.

Ulteriori dettagli verranno comunicati nel corso di una conferenza stampa che si svolgerà alle ore 11.00 del 25 marzo 2024 presso i locali della Procura della Repubblica di Catanzaro.