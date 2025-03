Comunicato stampa – Svelato il Manifesto della 53ª edizione di “Cattolica in Fiore”

(AGENPARL) - Roma, 24 Marzo 2025

(AGENPARL) – Mon 24 March 2025 Svelato il Manifesto della 53ª edizione di “Cattolica in Fiore”

CATTOLICA, 24 marzo 2025 – Presentato ufficialmente il manifesto della 53ª edizione di Cattolica in Fiore, la storica mostra-mercato dedicata ai florovivaisti, in programma dal 30 aprile al 4 maggio.

Anche quest’anno, l’Amministrazione Comunale ha scelto di coinvolgere il Liceo Artistico Volta-Fellini, promuovendo un concorso che ha visto la partecipazione di una trentina di studenti e studentesse. Dopo una prima selezione, sono stati individuati dieci finalisti, tra i quali la Sindaca Franca Foronchi, l’Assessora al Turismo Elisabetta Bartolucci e la dirigente Claudia Rufer hanno scelto l’opera vincitrice.

L’immagine selezionata raffigura il volto di una donna, simbolo di Cattolica, adornata con fiori tra i capelli e nel vestito, con una Cubia come orecchino, un omaggio ai celebri ritratti di Frida Kahlo arricchito da dettagli evocativi e di grande impatto.

L’autore dell’opera è il giovane talento Pierfranco Manfredi (classe 4F), vincitore del concorso.

Il podio si completa con:

🥈 Astrid De Jager (4C) – Secondo posto

🥉 Giulia Villa (4F) – Terzo posto

Gli altri sette finalisti, classificati quarti a pari merito, sono: Gabriele Arfelli (4F), Sofia Forcellini (4C), Irene Martorana (4F), Noah Toraldo (4C), Tommaso Giagnolini (4C), Lisa Raboni (4F) e Chiara Faci (4C).

La dichiarazione della Sindaca Franca Foronchi e dell’Assessora Bartolucci

“Cattolica in Fiore è una manifestazione che racconta l’anima della nostra città, un appuntamento che ogni anno porta colore, profumi e bellezza nelle nostre strade. Coinvolgere le ragazze e i ragazzi del Liceo Artistico Volta-Fellini nella creazione del manifesto è una scelta che valorizza il talento dei nostri giovani e rafforza il legame tra la tradizione e il futuro. Complimenti a Pierfranco Manfredi e a tutti gli studenti che hanno partecipato con passione e creatività: le loro opere sono state straordinarie e hanno reso la scelta davvero difficile!”

Un plauso a tutti i partecipanti per la qualità e la creatività delle loro opere, che confermano il talento e la passione degli studenti del Liceo Artistico Volta-Fellini e un ringraziamento al dirigente scolastico professor Paride Principi, alla vice preside professoressa Simona Andruccioli, alla referente dei progetti professoressa Ileana Belluzzi e a tutti i docenti che hanno accompagnato studenti e studentesse in questo percorso.

Cattolica si prepara così ad accogliere una nuova edizione di Cattolica in Fiore, pronta a colorare e profumare la città con la bellezza della natura e dell’arte.

Inviato da Outlook per iOS