(AGENPARL) - Roma, 22 Marzo 2025

(AGENPARL) – Sat 22 March 2025 CALDERONE. SCHIFONE (FDI): DALLA SOLITA SINISTRA ATTACCO PERSONALE SGRADEVOLE

“L’attacco personale al ministro Calderone è sgradevole e campato in aria. Il solito giornale della sinistra emette giudizi in cerca perenne di clamorosi scoop anche quando non sussiste neanche la notizia. E così a ruota lo seguono i parlamentari dell’opposizione di sinistra il cui sport nazionale è chiedere le dimissioni dei componenti dell’esecutivo. Marina Calderone, a cui va tutta la mia solidarietà, è una persona preparata, competente ed esperta e il suo dicastero è arrivato risultati che i suoi predecessori non hanno neanche immaginato di raggiungere. È sotto il governo Meloni, infatti, che si sono toccati i record storici di occupazione, tra cui la giovanile e la femminile. Il resto sono mere illazioni e affermazioni infondate, pubblicate con il solo scopo di incrementare le vendite di un quotidiano in evidente difficoltà”. Lo ha detto il capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Lavoro alla Camera Marta Schifone.

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Camera dei deputati