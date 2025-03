(AGENPARL) - Roma, 22 Marzo 2025

(AGENPARL) – Sat 22 March 2025 A SAN BARTOLOMEO IN BOSCO PRESENTATO IL NUOVO SETTORE ABITI DA CERIMONIA AL

RONDINA STORE. FORNASINI: “GRAZIE AGLI IMPRENDITORI COME ANDREA RONDINA CHE

GENERANO LAVORO E CONTRIBUISCONO A VALORIZZARE LE FRAZIONI”

Ferrara, 22 mar – A San Bartolomeo in Bosco, si amplia una delle attività

di richiamo della frazione di Ferrara. Oggi, infatti, il Rondina Store ha

aperto le porte con un evento speciale, in cui la consulente d’immagine

Rossella Rizzi ha offerto preziosi consigli ai partecipanti, per aiutarli a

trovare il proprio stile. Punto di riferimento per la moda nella frazione e

non solo, il negozio è cresciuto dopo un importante investimento nel 2023

che ne ha permesso l’ampliamento.

Andrea Rondina, titolare del negozio, ha avviato ora un ulteriore

investimento, quello del settore abiti da cerimonia. “Questo è un

ulteriore passo per noi. L’obiettivo è quello di portare sempre qualità

sul territorio e offrire una selezione ancora più esclusiva e variegata”,

ha dichiarato, ringraziando i suoi collaboratori e i tanti accorsi.

Durante l’evento, è intervenuto anche Matteo Fornasini, assessore al

Bilancio e Promozione del territorio, che ha voluto esprimere il proprio

apprezzamento per l’impegno di Andrea Rondina e degli altri imprenditori

locali: “Ringrazio Andrea e tutti gli imprenditori come lui che continuano

a investire sul nostro territorio, generando lavoro e contribuendo a