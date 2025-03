(AGENPARL) - Roma, 21 Marzo 2025

(AGENPARL) – Fri 21 March 2025 LAZIO, LA SETTIMANA IN CONSIGLIO REGIONALE

(24-28 MARZO 2025)

SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE

A seguito della riunione della Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari del giorno 19 marzo 2025, il presidente Antonello Aurigemma ha convocato la seduta del Consiglio regionale n. 49 per mercoledì 26 marzo 2025, ore 11.

All’ordine del giorno:

question time (interrogazioni a risposta immediata nn. 178, 301, 315, 307 e 310);

proposta di legge regionale n. 192 del 14 febbraio 2025, adottata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 79 del 13 febbraio 2025, concernente: “Variazioni al Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Disposizioni varie”.

COMMISSIONI PERMANENTI E SPECIALI

Martedì 25 marzo

Ore 10 – sala Mechelli

XII Commissione – Tutela del territorio, erosione costiera, emergenze e grandi rischi, protezione civile, ricostruzione

Tema dell’audizione: Situazione e criticità dei laghi del Lazio delle province di Viterbo, Frosinone e Latina.

Sono stati invitati: Wanda D’Ercole, direttrice regionale Ambiente; Andrea Di Sorte, Sindaco di Bolsena; Mario Fanelli, Sindaco di Capodimonte; Carlo Benedettucci, Sindaco di Gradoli, Antonio Domenico Rizzitello, Sindaco di Grotte di Castro; Maurizio Lacchini, Sindaco di Marta; Giulia De Santis, Sindaca di Montefiascone; Simona Fabi, Sindaca di San Lorenzo Nuovo; Stefano Biagiotti, Sindaco di Valentano; Ermanno Nicolai, consigliere delegato Riserva Naturale di Tuscania; Angelo Borgna, Sindaco di Caprarola; Mario Mengoni, Sindaco di Ronciglione; Alessandro Pontuale, Commissario straordinario Ente Monti Cimini e Riserva naturale Lago di Vico; Alessandra Terrosi, Sindaca di Acquapendente; Sandro Giglietti, Sindaco di Monterosi; Alessandro Romoli, Sindaco di Bassano in Teverina; Emanuela Socciarelli, Sindaca di Montalto di Castro; Giuseppe Cesetti, Sindaco di Canino; Piergianni Fiorletta, Sindaco di Ferentino; Alioska Baccarini, Sindaco di Fiuggi; Matteo Campoli, Sindaco di Fumone; Gianluca Latini, Sindaco di Trivigliano; Giuseppe Incocciati, Commissario Straordinario Ente Parco Monti Ausoni e Lago di Fondi; Paolo Fallone, Sindaco di San Giovanni Incarico; Adamo Pantano, Sindaco di Posta Fibreno; Giovanni Di Meo, Sindaco di Vallerotonda; Dario Giustino Iaconelli, Sindaco di San Biagio Saracinisco; Beniamino Maschietto, Sindaco di Fondi; Federico Carnevale, Sindaco di Monte San Biagio; Matilde Eleonora Celentano, Sindaco di Latina; Emanuela Zappone, Commissaria straordinaria Parco Nazionale del Circeo; Alberto Mosca, Sindaco di Sabaudia; Armando Cusani, Sindaco di Sperlonga; Massimo Giovanchelli, Commissario straordinario Ente Parco Riviera di Ulisse.

Ore 10,30 – sala Latini

II Commissione – Affari europei e internazionali, cooperazione tra i popoli

Audizione su “Presentazione dell’Istituto per la cooperazione economica internazionale e i problemi dello sviluppo (Iceps), con Fabrizio Della Bina, presidente Iceps.

Ore 15,30 – sala Etruschi

VII Commissione – Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria, welfare

All’ordine del giorno quattro schemi di decreto del presidente della Regione relativi alle nomine dei direttori generali delle seguenti strutture: Azienda sanitaria locale Rieti (n. 21); Azienda ospedaliera Sant’Andrea (n. 22); Azienda sanitaria locale Roma 3 (n. 23); Ircss Inmi L. Spallanzani (n. 24).

Giovedì 27 marzo

Ore 11,30 – sala Etruschi

VII Commissione – Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria, welfare

Tema dell’audizione: Proposta di deliberazione consiliare n. 38 del 20 dicembre 2024 concernente: “Approvazione del Piano sociale regionale 2025 – 2027”.

Sono stati invitati: i direttori generali delle Asl del Lazio; i rappresentanti del Coordinamento degli Uffici di piano (Udp) dei distretti sociosanitari del Lazio: Stefano Anastasìa, Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale; Valerio Lombardi, presidente della commissione sistemi informativi sanitari, Ordine degli ingegneri Provincia di Roma.

Ore 14,30 – sala Etruschi

VII Commissione – Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria, welfare

Tema dell’audizione: Proposta di deliberazione consiliare n. 38 del 20 dicembre 2024 concernente: “Approvazione del Piano sociale regionale 2025 – 2027”.