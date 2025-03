(AGENPARL) - Roma, 21 Marzo 2025

Consiglio comunale, lunedì 24 marzo nuova seduta

In programma 12 punti all’ordine del giorno

Lunedì 24 marzo, a partire dalle ore 15 nella sala Grandonio del Palazzo comunale, è prevista una

nuova seduta del Consiglio comunale. Gli interventi potranno essere seguiti a distanza con la diretta

streaming sul sito istituzionale https://pistoia.consiglicloud.it/home e sulla pagina Facebook del

Comune di Pistoia.

Sono dodici i punti all’ordine del giorno. Si parte con le comunicazioni per poi passare a quattro

interpellanze.

La prima è della capogruppo Tina Nuti di Civici Riformisti sullo stato di manutenzione di via Atto

Tigri. La seconda è di Paolo Tosi del PD relativa a viabilità, marciapiedi, accesso disabili e piste ciclabili

in viale Adua. La terza interpellanza di Stefania Nesi del Partito Democratico è sulla gestione degli

impianti sportivi Pistoia Ovest e Pistoia Nord. L’interpellanza sull’organizzazione degli open day

dell’ufficio anagrafe è invece presentata da Lorenzo Boanini del PD.

Il consiglio comunale prosegue con due mozioni. La prima è presentata dai consiglieri Stefania Nesi e

Paolo Tosi del Partito Democratico sulla tutela dei cittadini che hanno ricevuto le multe per

l’autovelox in località Pontenuovo. La seconda mozione è presentata dal gruppo PD ed è relativa

all’impegno a sostenere il miglior percorso per procedere all’annullamento delle multe ztl in Largo

Molinuzzo – piazza San Francesco.

L’assemblea consiliare prosegue con altre cinque interpellanze.

Paolo Tosi del PD ne ha presentate due: una sulle criticità dell’asfaltatura in via IV Novembre e

l’altra relativa alle ipoteche a garanzia di livello gravanti su alcuni immobili posti nel comune di

Pistoia.

Una interpellanza è di Lorenzo Boanini del Partito Democratico relativa alle problematiche

della sosta dei tir presso la cartiere di Capostrada.

Due le interpellanze della capogruppo di Civici Riformisti Tina Nuti: una sul parcheggio delle

Fornaci, fra incertezze sulla sicurezza e sui tempi di realizzazione e l’altra sulla sicurezza in

corso Gramsci e negli altri corsi cittadini.