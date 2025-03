0321 lavori adeguamento galleria spallanzani

(AGENPARL) - Roma, 21 Marzo 2025

Galleria Spallanzani

Al via gli interventi per migliorare la sicurezza della galleria

La Spezia, 21 marzo 2025 – Il Comune della Spezia annuncia l’avvio dei lavori di adeguamento alle normative di prevenzione incendi per la Galleria Spallanzani.

I lavori avranno inizio il 25 marzo 2025 e comporteranno la chiusura al traffico della galleria nelle ore notturne, dalle 22:00 alle 5:00, ad eccezione delle notti tra venerdì e sabato e tra sabato e domenica. Si invita la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica stradale predisposta per garantire la sicurezza della circolazione.

Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini dichiara: “La Galleria Spallanzani è un’infrastruttura essenziale per la viabilità cittadina, attraversata ogni giorno da migliaia di persone. Per questo motivo, è fondamentale assicurarne una costante manutenzione e un continuo aggiornamento agli standard di sicurezza più moderni. L’avvio di questi interventi rappresenta un passo importante per migliorare la sicurezza della circolazione, adeguando la galleria alle normative vigenti. Il nostro obiettivo è garantire infrastrutture efficienti e sicure, cercando al contempo di ridurre al minimo i disagi per i cittadini e per questo, i lavori saranno svolti principalmente nelle ore notturne, evitando la chiusura durante i fine settimana per limitare l’impatto sul traffico”.

L’intervento è finalizzato all’adeguamento della struttura alle normative vigenti in materia di prevenzione incendi, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza per tutti gli utenti della galleria. Oltre all’impianto di evacuazione fumi già presente, verranno installati nuovi impianti di illuminazione di emergenza, implementata la segnaletica di sicurezza per l’esodo e potenziati i presidi antincendio. Inoltre, saranno aggiunte due colonnine SOS dotate di sistemi di comunicazione remota.

L’opera, per un importo complessivo di 207.517,00 euro, è inserita nel Piano triennale 2023-2025 in materia di viabilità e mobilità ciclistica, approvato con DGR n. 214 del 17/03/2023, ed è cofinanziata dalla Regione Liguria.