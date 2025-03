UNIBO RICERCA. La vaccinazione antinfluenzale è più efficace per chi si è vaccinato anche contro il pneumococco

(AGENPARL) - Roma, 20 Marzo 2025

20 marzo 2025

La vaccinazione antinfluenzale è più efficace per chi si è vaccinato anche contro il pneumococco

Uno studio guidato dall’Università di Bologna, che ha seguito per un anno l’intera popolazione della provincia di Pescara, conferma l’efficacia di tutti i vaccini antinfluenzali somministrati nel 2023, osservando i risultati migliori tra le persone che si sono vaccinate anche contro il pneumococco e contro il Covid-19

I vaccini antinfluenzali somministrati nella stagione 2023-2024 hanno ridotto di quasi il 50% il rischio di morte e ricovero sia per influenza che per polmonite tra gli anziani. Ma per chi si è vaccinato anche contro il pneumococco o il Covid-19 l’efficacia arriva a superare l’80%.

A rivelarlo è uno studio pubblicato sulla rivista Vaccines e coordinato da Lamberto Manzoli, medico epidemiologo e professore al Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell’Università di Bologna.

La ricerca – che ha coinvolto anche studiosi dell’Università di Ferrara e dell’ASL di Pescara – è la prima al mondo che ha potuto confrontare l’efficacia di tutti i vaccini antinfluenzali e della co-somministrazione di ulteriori vaccinazioni.

Gli studiosi hanno seguito per undici mesi, da ottobre 2023 a settembre 2024, l’intera popolazione di anziani della provincia di Pescara. Sono stati raccolti tutti i dati ufficiali, il follow-up ha incluso l’intera stagione, e le analisi sono state controllate per numerosi fattori, tra cui l’età, il sesso e il rischio clinico dei partecipanti.

I risultati hanno mostrato che, tra coloro che hanno ricevuto il vaccino antinfluenzale, sia il rischio di morte che quello di ospedalizzazione per polmonite o influenza si è ridotto di circa il 50% rispetto ai non vaccinati. L’efficacia è risultata simile indipendentemente da età e sesso. Ma il rischio è risultato molto più ridotto per chi aveva fatto anche altre vaccinazioni.

“Dai dati che abbiamo analizzato, un risultato particolarmente rilevante è emerso per i soggetti che hanno ricevuto anche il vaccino antipneumococcico o quello contro il Covid-19”, conferma Lamberto Manzoli. “L’efficacia della vaccinazione multipla, infatti, è stata elevatissima, addirittura superiore all’80%”.

L’analisi ha anche confrontato l’efficacia dei diversi vaccini stagionali, non rilevando differenze sostanziali tra i vaccini adiuvati, pensati per fornire una maggiore risposta anticorpale e di maggiore durata, e quelli non adiuvati. Inoltre, i vaccini a dose standard hanno mostrato risultati simili alla formulazione più recente, che è composta da una dose di antigene più elevata.