(AGENPARL) - Roma, 20 Marzo 2025

(AGENPARL) – Thu 20 March 2025 UE. MALAGUTI (FDI), ISTERIA SINISTRA INGIUSTIFICATA PER DICHIARAZIONI MELONI

“Nel Manifesto di Ventotene si idealizzava una dittatura di stampo socialista che annullasse gli stati nazionali e la proprietà privata. Si può vederla diversamente? Inoltre, tra quelli che giustamente hanno combattuto il nazifascismo c’era anche chi voleva passare da un sistema totalitario a un altro, quello di stampo comunista. Con tutto il rispetto per chi è morto per un ideale possiamo dire che quelle idee non ci rappresentano? L’isteria della sinistra, che non tollera chi la pensa diversamente, è quindi ingiustificata e bene ha fatto Giorgia Meloni a sottolinearlo, perché non si tratta di riscrivere la storia, si tratta solo di leggerla in tutti i suoi aspetti malgrado l’insopportabile intolleranza della sinistra ad accettarlo”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Mauro Malaguti.

