(AGENPARL) - Roma, 20 Marzo 2025

Alle 11 in Sala della Regina: “Progetto CLOSE2MI – Presentazione dei risultati – Una rete di prossimità per neogenitori di Milano”. Saluti del vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè.

Intervengono Eugenia Maria Roccella, ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità, Marina Terragni, autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, Elena Lucchini, assessora alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Regione Lombardia, Riccardo Bertollini, segretario generale della Fondazione Ospedale Niguarda, Laura Zoppini, direttrice socio-sanitaria Asst Grande ospedale metropolitano Niguarda di Milano

Diretta webtv qui: https://webtv.camera.it/evento/27633