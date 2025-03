Rearm, Salvini: a Bruxelles qualcuno non lavora per la pace/Video

(AGENPARL) - Roma, 19 Marzo 2025

Sul Rearm Eu, c’è una maggioranza compatta e una sinistra divisa, la maggioranza è compatta sul fatto che l’Italia deve lavorare per la pace. Mentre in questo palazzo, mentre a Bruxelles c’è qualcuno che pare stia lavorando per sabotare la pace e per alimentare la guerra parlando di 800 miliardi di armi che sono l’ultima delle cose utili su cui investire in questo momento, in Italia noi vogliamo che Europa, Stati Uniti e Occidente siano protagonisti di pace e di disarmo per usare le parole del Santo Padre, quindi debito comune, esercito europeo, invio di militari, acquisto di carri armati tedeschi, nulla di questo è all’ordine del giorno”. Così il vice premier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini ai giornalisti a Bruxelles