L’economia di produzione di Trump sta vincendo la lotta contro l’inflazione

(AGENPARL) - Roma, 19 Marzo 2025

La storia economica del 2025 sta diventando sempre più difficile da ignorare. Il motore produttivo americano sta tornando in vita. I dati economici di febbraio hanno offerto un netto contrasto con la narrazione di stagnazione e incertezza che ha dominato le discussioni sull’economia statunitense nelle ultime settimane. Mentre la spesa dei consumatori e il sentiment delle aziende hanno mostrato segnali di cautela, i settori industriale e immobiliare raccontano una storia diversa, una di espansione, rinnovata fiducia e un costante aumento dell’attività economica dal lato dell’offerta.

La produzione industriale è aumentata dello 0,7 percento a febbraio, superando le aspettative di un aumento dello 0,2 percento. L’aumento ha spinto la produzione industriale totale a un massimo storico, superando il picco precedente del primo mandato di Trump. La produzione manifatturiera è aumentata dello 0,9 percento, il guadagno più forte in un anno, con un aumento particolarmente drammatico dell’8,5 percento nella produzione di automobili. Questa ripresa non è un colpo di fortuna. La produzione di veicoli a motore e componenti era diminuita in media dello 0,5 percento al mese nell’ultimo anno di mandato di Biden. Ora sta tornando a ruggire.

Anche l’edilizia abitativa sta accelerando. Gli inizi dei lavori edilizi sono balzati dell’11,2 percento a febbraio, raggiungendo un ritmo annualizzato di 1,5 milioni, il livello più alto in quasi due anni e superando di gran lunga le aspettative degli economisti di 1,38 milioni. La costruzione di case unifamiliari è aumentata dell’11,4 percento a un ritmo annualizzato di 1,11 milioni, il ritmo più rapido dall’inizio del 2023. Dopo due anni di stagnazione, i costruttori sono chiaramente abbastanza fiduciosi da aumentare l’offerta.

Questa fiducia si estende oltre l’edilizia e la produzione. La produzione mineraria, inclusa l’estrazione di petrolio e gas naturale, è salita del 2,8 percento, riflettendo un rinnovato investimento nella produzione energetica statunitense. Gli Stati Uniti sono ora il più grande esportatore netto di gas naturale al mondo, una posizione rafforzata dalla riapertura di 625 milioni di acri per le trivellazioni offshore da parte di Trump, dall’inversione del divieto di esportazione di GNL di Biden e dalla più ampia spinta dell’amministrazione a liberare l’energia americana.

Un cambiamento strutturale: dalla domanda all’offerta

Questi non sono solo punti dati casuali. Riflettono un cambiamento strutturale nell’economia, dalla domanda guidata dagli stimoli all’espansione guidata dall’offerta. I primi risultati si stanno già mostrando nei dati sull’inflazione.

I prezzi al consumo si sono raffreddati a febbraio, con l’indice dei prezzi al consumo (CPI) sceso al 2,8 percento anno su anno, in calo rispetto al 3,0 percento di gennaio. L’indice dei prezzi al consumo di base, che esclude cibo ed energia, è sceso al livello più basso da aprile 2021. I prezzi alla produzione, misurati dall’indice dei prezzi alla produzione (PPI), sono rimasti invariati, mentre gli economisti si aspettavano un aumento dello 0,3 percento.

L’impatto sui prezzi si sta già facendo sentire su beni e servizi chiave. I prezzi del gas sono diminuiti a livello nazionale per quattro settimane consecutive, con 34 stati che ora vedono medie inferiori a $3 al gallone. Il prezzo del petrolio greggio è sceso di oltre l’11 percento da quando Trump è entrato in carica e ora è sceso di oltre il 40 percento dal suo picco sotto Biden. Uno degli esempi più evidenti di questa disinflazione dal lato dell’offerta è nei prezzi dei prodotti alimentari: i prezzi delle uova, che avevano raggiunto un record di $6,55 a dozzina a gennaio, sono ora scesi di quasi il 50 percento a $3,45 a dozzina.

Nonostante questi cambiamenti, gran parte della copertura mediatica continua a inquadrare questa accelerazione economica come temporanea o artificiale. Tuttavia, la produzione industriale non si sta solo riprendendo, ha ora superato il suo picco precedente. La costruzione di case monofamiliari ha accelerato al ritmo più veloce in un anno. L’attività mineraria e la produzione di energia stanno crescendo nonostante i tassi di interesse più elevati e i vincoli normativi rimasti in vigore sotto Biden.

Riprivatizzare l’economia degli Stati Uniti

Questo spostamento verso la produzione non avviene in modo isolato, ma fa parte di uno sforzo più ampio per riprivatizzare l’economia americana riducendo la dipendenza dalla spesa pubblica e potenziando gli investimenti del settore privato. Il Segretario del Tesoro Scott Bessent ha descritto l’obiettivo dell’amministrazione come il passaggio da un’economia sostenuta dalla crescita dell’occupazione nel settore pubblico a un’economia guidata dagli investimenti aziendali, dall’espansione industriale e dagli incrementi di produttività.

I dati lo confermano. L’impennata della produzione industriale, della produzione manifatturiera e dell’attività mineraria riflette un ritorno alla crescita economica reale, dal lato dell’offerta. Gli sforzi di deregolamentazione dell’amministrazione Trump hanno già fatto risparmiare ai consumatori americani circa 180 miliardi di dollari, ovvero 2.100 dollari per famiglia di quattro persone.

Non si tratta solo di un cambiamento di politica, ma di un cambiamento nella struttura dell’economia statunitense stessa. Il ritorno alla produzione segna un allontanamento fondamentale dal modello alimentato dagli stimoli e guidato dai consumi che ha definito l’ultimo decennio. Questo cambiamento spiega anche la recente volatilità del mercato azionario, poiché gli investitori si stanno adattando a una nuova realtà economica. La storia raccontata dai dati di febbraio è chiara: quando la produzione si espande, i prezzi scendono. La disinflazione guidata dall’offerta sta finalmente portando sollievo ai consumatori dopo anni di costi elevati. L’economia statunitense non si basa più su stimoli governativi e politiche guidate dai consumi. È alimentata da un ritorno alla produzione, e questo è il cambiamento economico definitivo del 2025.