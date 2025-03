Comunicato stampa: Piano di concimazioni nei terreni della CAB. Accordo per ridurre i disagi alla popolazione riguardanti gli odori per la prossima estate.

(AGENPARL) - Roma, 19 Marzo 2025

(AGENPARL) – Wed 19 March 2025 Comunicato stampa

Piano di concimazioni nei terreni della CAB: l’Amministrazione ha

raggiunto un accordo per ridurre i disagi alla popolazione riguardanti gli

odori per la prossima estate

L’Amministrazione ha raggiunto un accordo con la CAB di Cervia per ridurre i

disagi alla popolazione in merito agli odori, derivanti dallo spandimento di

concimi organici, nel corso della prossima estate.

Il sindaco Mattia Missiroli ha incontrato nei giorni scorsi i vertici della

Cooperativa agricola, dopo le segnalazioni pervenute nello scorso mese di

agosto da parte di cittadini residenti, in particolare dalle frazioni di Castiglione e

Savio, che lamentavano la presenza di odori sgradevoli dell’aria.

La CAB ha spiegato che gli odori sono derivati dallo spandimento di un

fertilizzante di origine organica regolarmente autorizzato, introdotto

recentemente nel piano di concimazione dei loro terreni.

L’amministrazione insieme alla CAB ha approfondito tutti gli aspetti legati al

problema con i soggetti coinvolti nelle operazioni agricole, per trovare una

soluzione condivisa, riconoscendo la necessità di procedere con le attività

indispensabili alla crescita delle colture agricole avvalendosi di prodotti a ridotto

impatto chimico.

Al riguardo sono state ottenute garanzie affinché nella prossima stagione le

operazioni di spandimento siano limitate ad un numero ristretto di giornate,

evitando il mese di agosto e la zona di Tantlon, e cercando di interrare

rapidamente il prodotto, per ridurre la produzione di odori.

Il sindaco Mattia Missiroli ha dichiarato: “Siamo tutti soddisfatti dell’accordo

raggiunto. L’ascolto della cittadinanza insieme al rispetto del lavoro agricolo

della nostra cooperativa ha condotto a questo importante risultato che ci

permetterà di governare al meglio anche in futuro le problematiche in essere.

Come Amministrazione vigileremo con impegno ed attenzione costante affinché

le decisioni prese siano rispettate”.

Cervia, 19 marzo 2025

