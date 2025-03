CS_ATTACCO A PROCURATORE MUSTI, NORDIO: “MAGISTRATO DI ALTISSIMA LEVATURA, GESTO IGNOBILE”

(AGENPARL) - Roma, 17 Marzo 2025

COMUNICATO STAMPA

ATTACCO AL PROCURATORE LUCIA MUSTI,

NORDIO: “MAGISTRATO DI ALTISSIMA LEVATURA, GESTO IGNOBILE”

ROMA, 17 marzo 2025 – Il Ministro delle Giustizia Carlo Nordio esprime profonda solidarietà al procuratore generale della Corte d’Appello di Torino, Lucia Musti, oggetto di una durissima contestazione in un documento anonimo diffuso da N-Pci, Nuovo Partito Comunista Italiano, un comitato clandestino legato ai Carc (Comitati di appoggio alla Resistenza per il comunismo), nel quale viene definita “prezzolata e serva della mafia del Tav”.

“Un grande abbraccio e le mia più profonda solidarietà al Procuratore Musti. Ci troviamo di fronte ad un attacco ignobile e spregevole nei confronti di un magistrato di altissima levatura morale e professionale. Un attacco che risulta anche un profondo vulnus alla democrazia e alle istituzioni stesse”, queste le parole di Nordio.