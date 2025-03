ANGI presenta la conferenza “Intelligenza Artificiale: Una Rivoluzione nel Mondo del Lavoro, opportunità e sfide nell’Era dell’Automazione”

(AGENPARL) - Roma, 12 Marzo 2025

(AGENPARL) – mer 12 marzo 2025 Nella splendida cornice dello Europe Experience in Piazza

Venezia a Roma, l’Associazione Nazionale Giovani Innovatori (ANGI) in collaborazione con gli Uffici del Parlamento Europeo in Italia è lieta di presentare la conferenza “Intelligenza Artificiale: Una Rivoluzione nel Mondo del Lavoro. Opportunità e Sfide nell’Era dell’Automatizzazione”.

L’evento si propone come un’importante occasione di confronto tra istituzioni, esperti del settore, aziende e giovani innovatori per analizzare il ruolo sempre più centrale dell’intelligenza artificiale nel mondo del lavoro e le sue implicazioni per il futuro dell’occupazione, della produttività e della formazione professionale.

Tra i principali protagonisti dell’evento figurano: Fabrizio Spada, Responsabile

Relazioni Esterne degli Uffici del Parlamento Europeo, Antonella Sberna, Vicepresidente

del Parlamento Europeo; Avvocato Guido Scorza, Componente del Garante

per la protezione dei dati personali, Europarlamentare Pasquale Tridico,

Membro della Commissione per il controllo dei bilanci e Commissione per i problemi economici e monetari; Europarlamentare Pierfrancesco Maran, Membro della Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori;

Europarlamentare Elena Donazzan, Vicepresidente della Commissione per

l’industria, la ricerca e l’energia; William Nonnis, Analista tecnico per la

digitalizzazione e innovazione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Europarlamentare Brando Benifei, il membro della Commissione per il

commercio internazionale e Commissione per gli affari costituzionali;

Europarlamentare Dario Nardella, membro della Commissione per l’agricoltura e lo

sviluppo rurale; Europarlamentare Mario Furore, membro della Commissione per la

cultura e l’istruzione; Stefania Sabatini, Responsabile degli Affari Istituzionali

Governativi di ORACLE; Alessandro Proietti, VP Strategy Development and

Innovation di Adecco; Paola Generali, Presidente EDI di Confcommercio; Arash

Ajoudani, Direttore del laboratorio HRI dell’Istituto Italiano di Tecnologia;

Francesca Alicata – Responsabile Relazioni Esterne di SIMEST; Professor

Tommaso Saso, Docente Università G. Marconi e Presidente di Manageritalia

Lazio; Francesco Di Ciommo, CEO di FDC Consulting Digital ESG; Enrico

Bombelli, Segretario Generale di ConfLombaria; Andrea Barbuscia, membro della Giunta Nazionale delle Associazioni Giovani Consulenti del Lavoro; Gianluca

Maguolo, CTO di Oraigo, Alessandro Fadini, CEO e Fondatore di Virevo.

Nel corso della conferenza verranno affrontati temi di grande attualità, tra cui l’automazione dei processi lavorativi, le nuove competenze richieste dal mercato, le sfide etiche e le opportunità di crescita per le imprese. L’ANGI, punto di riferimento per l’innovazione in Italia, conferma il suo impegno nel

promuovere il dialogo tra giovani talenti, imprese e decisori politici, contribuendo a delineare strategie e soluzioni per affrontare le trasformazioni in atto.