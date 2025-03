Vicofaro, il Vescovo Tardelli incontra i delegati del comitato

(AGENPARL) - Roma, 8 Marzo 2025

In un clima di confronto pacifico e volto all’ascolto, il Vescovo di Pistoia e Pescia, Monsignor Fausto Tardelli ha incontrato una delegazione dei residenti del quartiere di Vicofaro. A fronte della disponibilità ad accogliere tutti i manifestanti presenti, hanno partecipato al confronto con il Vescovo una delegazione formata da due residenti.

Monsignor Tardelli è rimasto per oltre un’ora e mezzo a confronto con la delegazione, comprendendo i disagi portati alla sua attenzione ed affrontando i temi riguardanti la parrocchia di Santa Maria Maggiore ed il quartiere di Vicofaro, sottolineando ai presenti come per la risoluzione delle problematiche sia importante continuare ad interagire con il Ministero dell’Interno, soggetto predisposto alla gestione, in collaborazione con la Caritas nazionale, perseguendo le indicazioni esposte anche dal Cardinale Zuppi.