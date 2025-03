TEATRO SAN CARLO I fiati del Teatro di San Carlo | Domani 9 marzo, ore 18:00

(AGENPARL) - Roma, 8 Marzo 2025

I fiati del Teatro di San Carlo

per un omaggio a Giovanni Paisiello

Teatro di San Carlo – Domenica 9 marzo, ore 18.00

È un omaggio a Giovanni Paisiello il prossimo appuntamento della Stagione di Musica da Camera al Teatro di San Carlo, in calendario domenica 9 marzo alle ore 18:00. I Professori d’Orchestra del Lirico di Napoli, protagonisti dell’intero ciclo di concerti, condivideranno il palcoscenico con alcuni degli Allievi dell’Accademia di Canto Lirico in questa occasione.

La formazione cameristica vedrà impegnati Silvia Bellio e Gianpiero Pannone ai flauti, Luca Sartori e Stefano Bartoli ai clarinetti, Alessandro Fraticelli e Michelangelo Acierno ai corni, Giuseppe Settembrino al fagotto e Alessandro Mariani al contrabbasso. Vincenzo Caruso, infine, siederà al cembalo.

Provengono dall’Accademia il mezzosoprano Sayumi Kaneko e i soprani Anastasiia Sagaidak e Tamar Otanadze.

Inedita è la luce che il programma accende su Giovanni Paisiello, volta a riscoprirne soprattutto il periodo russo quando la zarina Caterina II invitò il compositore a ricoprire la carica di Maestro di Cappella a San Pietroburgo.

È una prima esecuzione assoluta in tempi moderni l’opera che apre il concerto, i “Sette duetti per due voci di soprano e basso continuo”. Segue la raccolta di “XII Divertimenti per strumenti a fiato col basso continuo”. Le successive proposte, invece, attingono alla produzione operistica del Paisiello, con le due arie “Mi hanno detto…” e “Idolo mio m’alleta ogn’ora”, rispettivamente da “I zingari in fiera” e “L’amore ingegnoso”. Chiudono i “Due notturni per soprani, clarinetti, corni, fagotto e basso continuo”.

Musica da Camera

9 Marzo 2025

I fiati del Teatro di San Carlo

Flauto I | Silvia Bellio♮♮Flauto II | Gianpiero Pannone♮♮Clarinetto I | Luca Sartori♮♮Clarinetto II | Stefano Bartoli♮♮Corno I | Alessandro Fraticelli♮♮Corno II | Michelangelo Acierno♮♮Fagotto | Giuseppe Settembrino♮♮Contrabbasso | Alessandro Mariani♮♮Cembalo | Vincenzo Caruso♮♮

ProgrammaGiovanni Paisiello, Sette duetti per due voci di Soprano e Basso Continuo (Prima esecuzione assoluta in tempi moderni)Giovanni Paisiello, XII Divertimenti per strumenti a fiato col Basso Continuo (San Pietroburgo, 1777)Giovanni Paisiello, da I zingari in fiera, “Mi hanno detto…”Aria per Mezzosoprano, fagotto obbligato e Basso Continuo . Mezzosoprano | Sayumi Kaneko #Giovanni Paisiello, da L’amore ingegnoso, “Idolo mio m’alleta ogn’ora…” Aria per Soprano, clarinetto obbligato e Basso Continuo Soprano | Anastasiia Sagaidak#Giovanni Paisiello, Due notturni per Soprani, clarinetti, corni, fagotto e Basso Continuo Soprano I e II: Anastasiia Sagaidak#, Tamar Otanadze#

#Allieva dell’Accademia del Teatro di San Carlo♮♮ Professori d’Orchestra del Teatro di San Carlo

Teatro di San Carlo | MUSICA DA CAMERAdomenica 9 marzo 2025, ore 18:00 – MUSICA DA CAMERA – IX

