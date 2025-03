Ipotesi di chiusura del casello di Piacenza Ovest, Fantini: “Non è il Pug a prevederla”

(AGENPARL) - Roma, 8 Marzo 2025

(AGENPARL) – sab 08 marzo 2025 “Non è il PUG di Piacenza a introdurre l’eventuale chiusura del casello

autostradale sull’A21, perché non è PUG lo strumento urbanistico che

introduce nuove previsioni infrastrutturali. Il Piano semmai recepisce

quelle degli strumenti sovraordinati come il PTAV e il PRIT, o degli

strumenti paralleli come il PUMS e BICIPLAN”.

Morale, come precisa l’assessora comunale all’Urbanistica Adriana Fantini

“l’ipotesi di chiusura del casello Piacenza Ovest è prevista dal Piano

Territoriale di Area Vasta, che è uno strumento della Provincia

gerarchicamente ‘superiore’ rispetto al PUG su temi come questo”.

L’ipotesi in questione prevede la chiusura del casello di Piacenza Ovest in

seguito all’apertura del nuovo casello di Rottofreno che si trova a una

decina di chilometri di distanza sull’asse della via Emilia Pavese.

Quest’ultimo casello, in pratica, dovrebbe sostituire quello esistente sul

tratto piacentino dell’A21 garantendo comunque il servizio alle zone a

ovest del capoluogo. Inoltre la nuova connessione tra il casello di

Rottofreno e la Tangenziale di Piacenza è studiata per catturare i flussi

veicolari diretti nelle zone est dell’area, contribuendo ad alleggerire il

traffico sulla tratta urbana della A21 e apportando benefici alla viabilità

cittadina.

“Il PUG quindi non modifica le previsioni viabilistiche – prosegue

l’assessora Fantini – Si tratta di documento di pianificazione generale

subordinato a strumenti gerarchicamente sovraordinati che affrontano un

ambito di area vasta, come appunto il PTAV. E’ quest’ultimo che coordina le

politiche infrastrutturali tra più comuni, come nel caso in questione che

vede coinvolti il Comune di Piacenza e il Comune di Rottofreno. La stesura

a suo tempo del PTAV, dunque, era semmai la sede opportuna per condividere

opinioni ed eventuali perplessità sul tema in questione”.

Andrea Pasquali

Portavoce del Sindaco

Comune di Piacenza