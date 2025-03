(AGENPARL) - Roma, 8 Marzo 2025

(AGENPARL) – sab 08 marzo 2025 Il Consiglio regionale è stato convocato per martedì 11 marzo alle ore 12:00 con il seguente ordine del giorno:

1 – Proposta di provvedimento amministrativo n. 207/12^, di iniziativa della Giunta regionale, recante: “Bilancio di previsione 2025-2027 dell’Agenzia

Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (ARPAL Calabria)” – (Relatore: Consigliere Montuoro);

2 – Proposta di provvedimento amministrativo n. 208/12^, di iniziativa della Giunta regionale, recante: “Bilancio di previsione 2025-2027 dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPACAL) – (Relatore: Consigliere Montuoro).

3 – Proposta di legge n. 317/12^ di iniziativa dei Consiglieri regionali Mancuso e Gentile recante: “Integrazioni alla legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (Norme in materia di usi civici)” – (Relatore: Consigliere Gentile);

4 – Proposta di legge n. 286/12^, di iniziativa dei Consiglieri regionali Neri, De Francesco, Montuoro, Mannarino, recante: “Istituzione del Sistema Informativo Integrato Regionale della Calabria e costituzione della società “ReDigit S.p.A.” – (Relatore: Consigliere De Francesco);

5 – Proposta di legge n. 275/12^, di iniziativa dei Consiglieri regionali, Mancuso, De Nisi, Graziano, Lo Schiavo, recante: “Agenzia regionale per l’energia della Calabria” –

(Relatore: Consigliere De Nisi);

6 – Proposta di legge n. 357/12^, di iniziativa dei Consiglieri regionali Mancuso, Caputo, Comito, De Francesco, Gelardi, Crinò, Graziano, De Nisi, recante: “Disposizioni normative in materia di politiche sociali e accreditamenti istituzionali” – (Relatore: Consigliere Mancuso);

7 – Svolgimento interrogazioni ex art. 122 del Regolamento interno del Consiglio regionale – come da elenco allegato.