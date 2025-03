Dallavalle medaglia di bronzo europea, le congratulazioni della sindaca e dell’assessore allo Sport

(AGENPARL) - Roma, 8 Marzo 2025

(AGENPARL) – sab 08 marzo 2025 “Congratulazioni Andrea! Questo bronzo europeo, che ti riporta ai vertici

dell’atletica internazionale, è motivo di grande orgoglio per tutta la

comunità piacentina e per l’Italia intera”. La sindaca Katia Tarasconi e

l’assessore allo Sport Mario Dadati esprimono le felicitazioni

dell’Amministrazione comunale per la medaglia conquistata questa sera da

Andrea Dallavalle agli Europei indoor in corso in Olanda: “Un risultato

importante, che arriva a poche settimane dal titolo italiano e dal record

personale agli assoluti indoor, confermando lo splendido stato di forma di

un campione che oggi ci ha regalato un’altra bellissima emozione”.