Coppa del Mondo – Grande Italia nel fioretto al Cairo: Bianchi trionfa nella gara maschile, tra le donne argento Batini e bronzo Favaretto. Sciabolatori quinti a Padova

(AGENPARL) – sab 08 marzo 2025 COPPA DEL MONDO DI FIORETTO – GRANDE ITALIA AL CAIRO: GUILLAUME BIANCHI

TRIONFA NELLA GARA MASCHILE, TRA LE DONNE ARGENTO PER MARTINA BATINI E

BRONZO DI MARTINA FAVARETTO. INIZIA DI SLANCIO IL NUOVO CORSO DEL CT

SIMONE VANNI

CAIRO – È grande Italia nella tappa di Coppa del Mondo di fioretto al

Cairo: Guillaume Bianchi trionfa nella gara maschile mentre nella prova

femminile salgono sul podio due azzurre con l’argento di Martina Batini

e il bronzo di Martina Favaretto. Un inizio a marce altissime per il

nuovo CT Simone Vanni, in un sabato egiziano che vede altri tre italiani

ai piedi del podio con Tommaso Marini 6° tra gli uomini e le giovani

Anna Cristino e Aurora Grandis rispettivamente 7^ e 8^ tra le donne.

Secondo successo in carriera nel massimo circuito internazionale per

Guillaume Bianchi. Il romano delle Fiamme Gialle è tornato sul gradino

più alto del podio dieci mesi dopo il successo di Hong Kong nel 2024,

sfoderando una prestazione straordinaria. La prova perfetta dell’azzurro

ha preso il via con la vittoria nel match d’esordio sull’atleta di Hong

Kong Choi (15-12), prima di un netto 15-1 nel turno successivo sul

britannico Cook. Negli ottavi il finanziere classe ’97 ha avuto la

meglio sul coreano Im con il punteggio di 15-6. La certezza della

medaglia per Bianchi è arrivata grazie al successo per 15-7

sull’ungherese Dosa. La marcia dell’azzurro è proseguita in semifinale

dove si è imposto 15-3 sullo statunitense Meinhardt. In finale il punto

esclamativo sulla grande prestazione di Guillaume che, sotto per 6-0 in

avvio, ha rimontato e battuto il ceco Alexander Choupenitch per 15-12

facendo così risuonare le note dell’Inno di Mameli al Cairo.

Ha chiuso ai piedi del podio Tommaso Marini. Reduce dal successo del

Grand Prix di Torino, il marchigiano delle Fiamme Oro ha offerto

un’altra prestazione importante fermandosi ad una sola stoccata dalla

medaglia contro il coreano Youn (15-14). Per il campione del mondo in

carica un 6° posto che lascia tante indicazioni positive. Ha chiuso

invece 10° l’argento olimpico Filippo Macchi. Così gli altri italiani in

pedana oggi: 24° Damiano Di Veroli, 25° Giulio Lombardi, 33° Alessio

Foconi, 51° Edoardo Luperi, 54° Davide Filippi.

Doppia medaglia azzurra nella gara femminile. La giornata di Martina

Batini e Martina Favaretto è iniziata con i successi sulla spagnola

Castro (15-11) e sull’ungherese Badar (15-6). Nel tabellone delle 32 la

toscana dei Carabinieri ha avuto la meglio sulla coreana Sim (15-13)

mentre la veneta delle Fiamme Oro si è imposta sulla statunitense Devore

(15-9). Negli ottavi di finale Batini ha battuto la tedesca Kleibrink

(15-9), parallelamente Favaretto ha superato la giapponese Kikuci

(15-9). È stato derby nei quarti di finale per Martina Batini che ha

conquistato la certezza del podio grazie al 15-9 con cui ha superato

Aurora Grandis. La vincitrice del Grand Prix di Torino, Martina

Favaretto, ha invece battuto per 14-10 la giapponese Ueno 14-10.

In semifinale il percorso di Batini è proseguito con il 15-12 sulla

transalpina Lacheray valso l’accesso alla finalissima, mentre Favaretto

è stata battuta dalla canadese Harvey 15-10 chiudendo sul terzo gradino

del podio, la sua 11esima medaglia in Coppa del Mondo. La portacolori

del Canada è stata anche la vincitrice della prova del Cairo dopo il

successo in finale 15-12 su Martina Batini, che ha così concluso con la

medaglia d’argento, sedicesimo podio di una carriera da campionessa nel

massimo circuito iridato.

Stop ad un passo dal podio per Anna Cristino e Aurora Grandis. La

toscana dei Carabinieri è stata fermata nei quarti di finale dalla

vincitrice Eleonore Harvey con il punteggio di 11-9, chiudendo in 7^

posizione e confermandosi tra le atlete emergenti di questa Coppa del

Mondo dopo due podi in stagione. Ottima prova anche per la romana

dell’Aeronautica Militare che è stata battuta solo nel derby italiano da

Martina Batini (15-9) concludendo in 8^ piazza per quello che è il suo

miglior risultato internazionale tra le “big”.

Per quanto riguarda le altre azzurre, 11^ Elena Tangherlini, 16^ Camilla

Mancini, 17^ Arianna Errigo, 24^ Francesca Palumbo, 33^ Alice Volpi, 41^

Irene Bertini, 45^ Carlotta Ferrari e 50^ Martina Sinigalia.

Domani le due prove a squadre chiuderanno la tappa di Coppa del Mondo di

fioretto al Cairo. L’Italia del CT Simone Vanni schiererà Anna Cristino,

Arianna Errigo, Martina Favaretto ed Elena Tangherlini nella prova

femminile, che vedrà le azzurre affrontare negli ottavi di finale la

vincente dell’incontro tra Romania e Germania. Nella gara maschile,

invece, azzurri in pedana con Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Filippo

Macchi e Tommaso Marini. Per loro debutto negli ottavi contro una tra

Brasile e Singapore.

SCIABOLATORI QUINTI A PADOVA

L’Italia della sciabola maschile ha chiuso al 5° posto la prova a

squadre che ha fatto scorrere i titoli di coda sul 66° Trofeo Luxardo di

Padova, la grande classica del circuito di Coppa del Mondo di

specialità. Il quartetto composto da Luca Curatoli, dall’argento

individuale di ieri Michele Gallo, da Pietro Torre e Dario Cavaliere ha

visto sfumare i sogni di medaglia nel quarto di finale contro la Corea,

sfiorando il colpaccio al tramonto di un assalto interpretato con

coraggio e qualità.

Gli azzurri del CT Andrea Terenzio, supportati a fondo pedana anche dal

capitano Gigi Samele, hanno cominciato la gara con grande piglio,

battendo l’Uzbekistan per 45-29 nel tabellone dei 16esimi e dominando

l’ottavo di finale contro la Germania, in cui si sono imposti con un

netto 45-24. Eccellente è stato pure l’approccio nel match dei quarti

contro la Corea: l’Italia ha condotto nel risultato per due/terzi

dell’assalto, subendo solo nello scorcio conclusivo il ritorno degli

asiatici, che sono riusciti a imporsi per 45-38.

Dirottati nel tabellone dei piazzamenti, gli sciabolatori italiani hanno

onorato sino in fondo la kermesse e il pubblico della Kione Arena,

battendo prima la Cina (45-38) e poi la Romani (45-43), chiudendo così

in 5^ posizione. Successo finale della Francia sugli Stati Uniti, terza

la Corea.

“_Ho visto la squadra lottare con carattere e compattezza. Abbiamo

disputato assalti di qualità e sono soddisfatto della prestazione

offerta, ben consapevole del lavoro che dovremo fare per limare gli

errori commessi e per essere più solidi quando ci sono difficoltà da

affrontare. Ma come prima uscita posso sicuramente fare un plauso ai

ragazzi_”, il commento del CT della sciabola maschile azzurra Andrea

Terenzio. Elogio condiviso dal Presidente federale Luigi Mazzone, che ha

seguito gli sciabolatori a Padova.

Archiviato il 66° Trofeo Luxardo di Padova, per la sciabola maschile la

prossima tappa di Coppa del Mondo sarà in programma dal 28 al 30 marzo a

Budapest.

SCIABOLATRICI A HERAKLION

Due azzurre ad un passo dalle migliori otto nella prova individuale

della tappa di Coppa del Mondo di sciabola femminile a Heraklion. Sulle

pedane greche 11^ pozione per Michela Battiston e 13^ di Eloisa Passaro.

La giornata di Michela Battiston ed Eloisa Passaro è iniziata con i

successi rispettivamente sulla francese Clapier (15-11) e sulla cinese

Chen all’ultima stoccata (15-14). Le due sciabolatrici azzurre del CT

Andrea Aquili hanno proseguito la giornata nel tabellone da 32 superando

la cinese Kaneko (15-14) e la coreana Lee (15-13). Sia Michela Battiston

che Eloisa Passaro hanno visto concludere la propria gara negli ottavi

di finale con le sconfitte contro la spagnola Navarro (15-13) e

l’ucraina Komashchuck (15-14) chiudendo in 11^ e 13^ posizione.

Stop nel tabellone da 32 per Carlotta Fusetti (24^ classificata) e

Alessia Di Carlo (30^).

Così le altre azzurre in pedana oggi: 38^ Martina Criscio, 41^ Michela

Landi, 43^ Mariella Viale, 47^ Claudia Rotili, 54^ Chiara Mormile.

Domani in Grecia la prova a squadre in cui l’Italia che salirà in pedana

con il quartetto composto da Manuela Spica, Chiara Mormile, Mariella

Viale e Michela Battiston.

COPPA DEL MONDO FIORETTO MASCHILE – IL CAIRO (EGITTO), 8 MARZO 2025

Qui i risultati [1]

Classifica (238): 1. Guillaume Bianchi (ITA), 2. Alexander Choupenitch

(Cze), 3. Gerek Meinhardt (Usa), 3. Jeonghyun Youn (Kor); 6. Tommaso

Marini (ITA)

_Gli altri italiani: _10. Filippo Macchi, 24. Damiano Di Veroli, 25.

Giulio Lombardi, 33. Alessio Foconi, 51. Edoardo Luperi, 54. Davide

Filippi, 68. Tommaso Martini, 72. Federico Pistorio, 80. Alessio Di

Tommaso, 97. Giuseppe Franzoni

66° TROFEO LUXARDO SCIABOLA MASCHILE A SQUADRE – PADOVA, 8 MARZO 2025

Qui i risultati [2]

Classifica (29): 1. Francia, 2. Usa, 3. Corea, 4. Ungheria; 5. ITALIA

(Dario Cavaliere, Luca Curatoli, Michele Gallo, Pietro Torre)

COPPA DEL MONDO SCIABOLA FEMMINILE – HERAKLION (GRECIA), 8 MARZO 2025

Qui i risultati [3]

Classifica (190): 1. Misaki Emura (Jpn), 2. Yoana Ilieva (Bul), 3. Sarah

Noutcha (Fra), 3. Sugar Katinka Battai (Hun)

_Le italiane: _11. Michela Battiston, 13. Eloisa Passaro, 24. Carlotta

Fusetti, 30. Alessia Di Carlo, 38. Martina Criscio, 41. Michela Landi,

43. Mariella Viale, 47. Claudia Rotili, 54. Chiara Mormile, 69. Manuela

Spica, 86. Benedetta Fusetti, 139. Maria Clementina Polli —

