CONGRESSO FDI GAETA – NOTA STAMPA

(AGENPARL) - Roma, 8 Marzo 2025

(AGENPARL) – sab 08 marzo 2025 *Fratelli d’Italia: Marco Di Vasta confermato coordinatore comunale a Gaeta*

Si è svolto il Congresso cittadino di Fratelli d’Italia nel corso del quale

è stata ufficialmente confermata per acclamazione la carica di Marco Di

Vasta a Coordinatore comunale del partito. La decisione è stata accolta con

entusiasmo e unanimità dai membri del partito, che hanno espresso pieno

sostegno alla sua leadership.

Nel corso dell’assemblea, gli invitati hanno evidenziato la situazione di

incertezze e divisioni che ha caratterizzato il centrodestra in città negli

ultimi mesi, sottolineando le difficoltà politiche locali. Fratelli

d’Italia, ancora estromessa dalla giunta dopo le recenti elezioni

regionali, ha comunque mantenuto fede all’impegno preso con gli elettori di

centrodestra. Nonostante l’estromissione del proprio assessore della

giunta, il partito è rimasto per due anni in maggioranza con gli alleati,

continuando a lavorare nell’interesse della città e dei suoi cittadini.

Tuttavia, durante il congresso, il partito ha preso atto delle crescenti

preoccupazioni espresse dai suoi iscritti, simpatizzanti e sostenitori, che

hanno chiesto chiarimenti sul futuro del partito a livello locale e quale

strategia adottare per il proseguimento dell’azione politica. Le domande su

come comportarsi nel futuro e quale scelta seguire sono state

esplicitamente poste, segno di una crescente consapevolezza e di una

volontà di decidere insieme il percorso da intraprendere.

Con il suo rinnovato mandato, Marco Di Vasta guiderà il partito in un

momento di riflessione e ripartenza, mirando a contribuire alla

ridefinizione dei nuovi equilibri politici locali, con un forte impegno a

difesa delle idee e dei valori del centrodestra.

“Anche la comunità di Gaeta si è riunita per celebrare il proprio congresso

comunale. Una buona pratica che ha impegnato negli ultimi mesi tutti i

circoli territoriali di FdI in Italia come in provincia di Latina, dove

abbiamo svolto congressi in 28 dei 33 Comuni del territorio e mobilitato

circa 7 mila tesserati. Un grande esercizio di democrazia e dialogo. Un

augurio di buon lavoro a Marco Di Vasta, consigliere comunale e già

commissario del partito, che è stato eletto per acclamazione coordinatore

di FdI Gaeta. Sono certo che sotto la sua guida il partito continuerà nel

solco già tracciato di crescita e radicamento sul territorio. Il tutto

partendo da un presupposto: il centrodestra è la nostra naturale comunità

politica, almeno per noi di Fratelli d’Italia. Gli avversari sono da

ricercare nel centrosinistra. Noi crediamo nell’unità della nostra

coalizione e questo è per noi un punto fermo. Siamo altresì consci del

nostro ruolo di primo partito, convinti che ad oggi non può esistere

centrodestra senza Giorgia Meloni e senza Fratelli d’Italia” ha dichiarato

il senatore e coordinatore provinciale di FdI Nicola Calandrini

“Sono onorato della fiducia che mi è stata accordata e pronto ad assumere

questo importante impegno. Fratelli d’Italia ha sempre dimostrato di essere

un partito radicato nel territorio, in ascolto dei cittadini e pronto a

difendere i valori del centrodestra. La nostra missione sarà quella di

proseguire su questa strada, facendo crescere il partito e rafforzando la

nostra presenza in città. Il momento che stiamo vivendo è di grande

cambiamento, ma sono convinto che con l’unità e il lavoro di tutti,

riusciremo a superare le difficoltà e a costruire un futuro migliore per

Gaeta e per i suoi abitanti. Siamo determinati a proseguire nel nostro

impegno, forti dei principi che ci guidano e con la ferma volontà di essere

sempre più vicini ai cittadini” ha dichiarato il coordinatore comunale di

FdI Marco Di Vasta

“In un momento di cambiamento e di ridefinizione dei nostri equilibri

politici locali, è essenziale che il centrodestra resti unito e compatto.

Fratelli d’Italia ha dimostrato negli anni di essere un pilastro

fondamentale per il nostro territorio e sono certo che sotto la guida di

Marco Di Vasta continueremo a lavorare con determinazione per il benessere

della comunità. La nostra coalizione deve rimanere forte, coesa e capace di

affrontare le sfide politiche che ci attendono, con il chiaro obiettivo di

promuovere lo sviluppo economico e sociale della nostra regione. Siamo

convinti che, con il nostro lavoro e l’impegno di tutti, riusciremo a

consolidare la nostra presenza e a rafforzare i legami con i cittadini” ha

dichiarato il consigliere regionale di FdI Enrico Tiero