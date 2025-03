Comunicato Confartigianato Imprese Marca Trevigiana – I DRONI: UN’OPPORTUNITÀ ANCHE PER LE AZIENDE ARTIGIANE

(AGENPARL) - Roma, 8 Marzo 2025

sab 08 marzo 2025

insieme

DRONI: CAMPI DI

APPLICAZIONE E NORMATIVE

Martedì 11 marzo 2025

dalle ore 18.00

alle ore 20.00

Sala riunioni Confartigianato

Imprese Marca Trevigiana,

P.zza delle Istituzioni 34/A – TV

L’utilizzo dei droni offre opportunità straordinarie, ma

comporta anche responsabilità significative. Sul piano

civile e penale, le conseguenze di un uso scorretto

possono essere gravi. E’ fondamentale operare

rispettando le normative e adottando tutte le misure

necessarie per garantire la sicurezza propria e degli

altri. Solo così sarà possibile sfruttare al meglio le

potenzialità di questi dispositivi senza incorrere in

responsabilità legali.

La regolamentazione internazionale e nazionale

si sta evolvendo rapidamente per affrontare le

questioni di sicurezza, privacy e gestione dello

spazio aereo.

Nel corso dell’incontro di tratterà di:

Utilizzo dei Droni nelle attività professionali

Sicurezza aerea e regolamentazione aeronautica

Strumenti digitali per la condivisione e

collaborazione tra professionisti

Riservatezza e protezione dei dati, assicurazione e

security

Metodologia agile: limitazioni dello spazio aereo e

limitazioni delle prestazioni umane

Approccio STARTS per l’individuazione di idee e

modelli innovativi.

Relazionerà:

Pier Paolo Conti

Valutatore e Formatore UAS presso la R.E. 079

Fabbrica Italiana Droni e coordinatore delle attività di

addestramento progettualità STEM per

professionedrone.com

CONFARTIGIANATO IMPRESE MARCA TREVIGIANA