(ARC) Salute: Riccardi, ok a dispensario farmaceutico a Pulfero

(AGENPARL) – sab 08 marzo 2025 L'assessore annuncia l'avvio del servizio a favore della comunit?

locale

Trieste, 8 mar – “Sono state espletate tutte le procedure

necessarie e il 28 febbraio era il termine ultimo per individuare

una soluzione. Abbiamo ricevuto una risposta concreta e oggi

siamo qui, insieme al Comune e all’Azienda sanitaria, per

valutare gli interventi edilizi necessari alla separazione degli

ingressi. Questo garantir? la continuit? del servizio

farmaceutico anche dopo la quiescenza del professionista che se

ne occupava”.

Cos? oggi l’assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi che

effettuato un sopralluogo a Pulfero per fare il punto sul

dispensario farmaceutico che offrir? un importante servizio al

territorio.

Come ha sottolineato il rappresentante della Giunta, il lavoro

dell’Amministrazione regionale si ? sviluppato con determinazione

e discrezione.

“Al di l? delle manifestazioni, delle riunioni pubbliche e delle

legittime preoccupazioni, avevamo ben chiaro l’obiettivo da

raggiungere. Abbiamo scelto – ha continuato l’assessore – di

restare in silenzio fino al completamento della procedura, perch?

la priorit? era ottenere un risultato concreto e positivo. Oggi

possiamo finalmente annunciare con soddisfazione che il servizio

farmaceutico per la comunit? sar? garantito”.