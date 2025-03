(ACON) TRASPORTI. CAPOZZI (M5S): DECINE DI CORSE SALTATE, RIMEDIARE IN FRETTA

(AGENPARL) - Roma, 8 Marzo 2025

(AGENPARL) – sab 08 marzo 2025

fenomeno delle corse saltate nel Comune di Udine. La cronica

assenza di autisti, infatti, non pu? pi? essere tollerata dalla

Regione che paga il servizio e dai cittadini che pagano il

biglietto”.

Lo sostiene la consigliera regionale Rosaria Capozzi (Movimento 5

Stelle), in una nota stampa condivisa con Michele Comentale,

rappresentante del Gruppo territoriale pentastellato udinese,

ricordando che “nell’ultima manovra di bilancio ? stato garantito

un contributo straordinario di 10 milioni di euro, da destinare

al personale, anche di futura assunzione, nonch? per migliorare

la sicurezza di operatori e cittadini. Fondi, peraltro, gi? nelle

disponibilit? dei gestori. Tuttavia, ancora non si notano

miglioramenti, n? si leggono avvisi di ricerca personale”.

“Il nostro monitoraggio – aggiungono gli esponenti pentastellati,

rendendo noto l’esito di un’attivit? di controllo effettuata

direttamente sul campo – ? stato realizzato per lo pi? nelle ore

pomeridiane, ma abbiamo notato che verso sera la situazione va

persino peggiorando. La nostra analisi si basa su rilevazioni

volontarie: le linee pi? colpite sono la Uno, di cui abbiamo

contato quasi 20 corse saltate in sole sei ore, la Quattro e la

Dieci, ma non viene risparmiata nemmeno la linea Due che, quando

salta, lascia gli utenti per strada per oltre quaranta minuti”.

“Questi disservizi – precisa Capozzi – non aiutano a incentivare

l’utilizzo dei mezzi pubblici e a lasciare le auto nei garage a

vantaggio di un minore impatto ambientale. Quando salta una corsa

si perdono appuntamenti importanti, spesso visite mediche,

lezioni a scuola, udienze in tribunale, viaggi in treno e di

conseguenza aerei, qualora si perdano certe coincidenze”.

“Secondo la nuova Carta dei servizi 2025 – si sottolinea nella

nota – in caso di ritardi, anomalie o cancellazioni, anche se

dovute a condizioni meteoclimatiche avverse, il gestore si

adopera per ridurre al minimo i disagi e informa tempestivamente

i passeggeri attraverso i propri canali, fornendo anche

indicazioni sulle possibili soluzioni alternative. Nei giorni da

noi monitorati c’erano sempre un cielo sereno e un bellissimo

sole. Inoltre, abbiamo potuto anche constatare che le corse

saltate vengono riportate nella sezione ‘Real Time’

dell’applicazione, senza alcuna indicazione sulla cancellazione

delle stesse. Nessun avviso compare nella homepage dell’azienda”.

“Sempre la Carta dei servizi indica i possibili risarcimenti per

gli utenti rimasti per strada e l’azienda si impegna, sulla

carta, a effettuare il viaggio con mezzi o servizi alternativi

laddove disponibili, oppure a rimborsare il titolo di viaggio con

una maggiorazione del 50%. Se un cittadino ? costretto a prendere

un taxi per raggiungere la destinazione – conclude Capozzi

ponendo un quesito – e non perdere gli appuntamenti gi? presi,

non potendo mettere a disposizione altri mezzi, la fattura del

taxi viene pagata dal gestore del servizio?”.

