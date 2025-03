(ACON) SALUTE. HONSELL (OPEN): GESTIONE ASUFC SEMPRE PI OPACA

(AGENPARL) - Roma, 8 Marzo 2025

sab 08 marzo 2025

quanto emerge dalle dichiarazioni dei sindacati e dei sindaci

sulla gestione della sanit? in Asufc. Cambiare in corso d’opera

un Piano attuativo senza discuterlo n? con i sindaci, che ne

avevano approvato un altro, n? in Commissione Salute, ? un atto

molto grave. Dimostra l’arroganza degli attuali vertici politici

e la loro improvvisazione su questioni estremamente critiche”.

Lo afferma in una nota, Furio Honsell (Open Sinistra Fvg).

“In Consiglio – evidenzia Honsell – abbiamo denunciato varie

volte la mancanza di chiarezza e l’opacit? nelle strategie

sanitarie dell’assessore Riccardi. Le reazioni che abbiamo avuto

sono state di sfacciato disprezzo. La questione ? molto grave

perch? riguarda ulteriori esternalizzazioni di servizi a privati.

Come fanno assessore e direttori a non rendersi conto che ?

difficile integrare gestioni aziendali separate in sanit??”

“Sempre che si riesca a uscire dalle sabbie mobili dei ricorsi

delle ditte non vincitrici, che la vicenda della radiologia a

Pordenone insegna essere tutt’altro che banale. La sanit? –

conclude l’esponente di Open – ? un servizio che dovrebbe essere

gestito con maggiore rispetto nei confronti dei cittadini”.

