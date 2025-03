(ACON) SALUTE. GRUPPO PD: SI FACCIA LUCE SU PIANO SEGRETO DI PRIVATIZZAZIONE

(AGENPARL) - Roma, 8 Marzo 2025

(ACON) Trieste, 8 mar – "Le preoccupanti notizie

sull’affidamento integrale degli ospedali di Spilimbergo e

Latisana vanno chiarite con estrema urgenza. Mentre il servizio

sanitario pubblico continua a essere in sofferenza, questo

sarebbe un passo letale per un sistema che, come dimostrano anche

le recenti vicende che coinvolgono il privato convenzionato, ?

l’unico che pu? garantire l’universalit? di un servizio

fondamentale per i cittadini”.

Lo affermano, in una nota, i consiglieri regionali del Partito

democratico che, insieme ai consiglieri di opposizione componenti

della III Commissione Salute, hanno depositato una richiesta di

convocazione urgente riguardo alle notizie sui presidi

ospedalieri di Spilimbergo e Latisana.

“Quanto emerso nei giorni scorsi in merito a un ‘piano segreto di

privatizzazione’ di questi ospedali ? ipotesi che non solo non

avrebbe precedenti nella storia della nostra regione, ma

soprattutto non ? stata mai smentita n? dal presidente della

Regione, n? dall’assessore, n? tantomeno dai direttori generali

delle aziende degli ospedali in questa fase interessati da questo

progetto”.

“Questa ipotesi – spiegano ancora i consiglieri – oltre alle

notizie diffuse, ? stata parzialmente accreditata da un recente

accesso agli atti, rivolto all’Azienda sanitaria Friuli

Occidentale (Asfo): alla richiesta di ottenere la corrispondenza

tra l’Azienda sanitaria e i soggetti privati che hanno avanzato

una proposta, il direttore generale ha comunicato che ‘la

documentazione verr? consegnata in maniera differita al momento

dell’eventuale pubblicazione del bando di gara, al fine di non

pregiudicare gli interessi dell’amministrazione e dei

partecipanti alla successiva gara a evidenza pubblica, per la

realizzazione del progetto”.

“Un fatto questo, unito a quanto ancora da chiarire sul presidio

di Latisana, difronte al quale la Giunta non pu? tacere. I nostri

ripetuti allarmi sull’apertura indiscriminata verso i privati

sono sempre stati archiviati come fastidiose polemiche di parte:

ora il re ? nudo – concludono -, ? arrivato il tempo di chiarire

se, e con che modalit?, ci si sta rivolgendo ai privati”.

