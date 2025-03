(ACON) SALUTE. CELOTTI (PD): FEDRIGA ASSUMA RESPONSABILIT SU PRIVATIZZAZIONE

(AGENPARL) - Roma, 8 Marzo 2025

(AGENPARL) – sab 08 marzo 2025 (ACON) Trieste, 8 mar – “Se l’intenzione ? quella di

privatizzare gli ospedali della regione, o parte di essi, lo si

dica ai cittadini, ai sindaci e al Consiglio regionale, perch? ?

intollerabile che davanti alle notizie emerse in questi giorni le

dichiarazioni dell’assessore regionale Riccardi siano cos?

aleatorie e il presidente Fedriga non abbia ancora ritenuto di

intervenire sul tema”.

Lo afferma, in una nota, la consigliera regionale Manuela Celotti

(Pd) commentando le notizie sui presidi ospedalieri di

Spilimbergo e Latisana sulle quali presenter? un’interrogazione

alla Giunta regionale.

“Dall’assessore Riccardi e dal presidente Fedriga ci aspettiamo

trasparenza – sottolinea Celotti -, perch? sono chiamati ad

amministrare pro-tempore un bene che ? di tutti, cio? il sistema

sanitario regionale. Quello che vogliamo sapere ? se in questa

regione le Aziende sanitarie hanno la copertura politica per

cedere ai privati quota parte degli ospedali pubblici”.

E ancora, continua l’esponente dem “vogliamo sapere anche se

Giunta e presidente si prendono la responsabilit? di tale

copertura, visto che il Consiglio regionale non ? stato chiamato

a esprimersi su questo punto e che i sindaci non vengono nemmeno

informati, come sta a significare il fatto gravissimo delle

modifiche al Piano attuativo di Asufc sulle esternalizzazioni e

in particolare sulle previsioni relative a Latisana, delle quali

non risulta che sia stato dato conto ai sindaci”.

Una cosa che Celotti giudica “gravissima, che disconosce

completamente il ruolo e la funzione degli amministratori locali.

Qui non si tratta di scelte tecniche, o marginali, si tratta di

discutere di modelli, dell’idea di come organizzare un patrimonio

di persone, professionalit?, strutture, servizi, che sono

chiamati a garantire il diritto fondamentale dei cittadini e

delle cittadine alla cura e quindi alla salute. E questa

decisione non pu? stare in modo proprietario nelle mani di un

presidente, di un assessore regionale o di un direttore generale

che evitano in ogni modo il confronto”.

ACON/COM/sm

081841 MAR 25