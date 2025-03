(ACON) SALUTE. BERNARDIS (FP): NUOVA AUTOEMOTECA, PI VALORE A DONO SANGUE

(AGENPARL) - Roma, 8 Marzo 2025

internazionale della donna, abbiamo celebrato non solo il valore

del dono, ma anche un traguardo importante per il nostro

territorio: la prossima realizzazione della nuova autoemoteca del

Friuli Venezia Giuluia, un progetto a cui ho lavorato con

determinazione in Consiglio regionale e che presto diventer?

realt?”.

Cos?, in una nota il consigliere regionale Diego Bernardis

(Fedriga presidente), a margine dell’iniziativa, tenutasi questa

mattina a Fogliano Redipuglia “Dona perch? donna”, organizzata da

Fidas Isontina con la collaborazione del Distretto Carso-Isonzo

della Protezione Civile. L’evento ha visto l’impiego

dell’autoemoteca “Egidio Bragagnolo”, per sensibilizzare sulla

donazione del sangue e del plasma.

“Oltre alla straordinaria partecipazione delle donatrici e dei

volontari – prosegue Bernardis – ? stata anche l’occasione per

fare il punto sullo stato di avanzamento della nuova autoemoteca

regionale. Grazie anche al contributo di 300mila euro stanziato

dalla Regione Friuli Venezia Giulia, il progetto sta procedendo e

consentir? di dotare il nostro territorio di un mezzo moderno e

funzionale, garantendo maggiore efficienza e capillarit? nel

servizio di raccolta sangue”.

Alla cerimonia erano presenti, oltre al sindaco di Fogliano

Redipuglia, Cristiana Pisano, il presidente di Fidsa Isontina

Feliciano Medeot, il referente locale Renato Chittaro, il collega

consigliere regionale Enrico Bullian e i rappresentanti della

Protezione civile regionale, della Croce rossa e delle

associazioni d’arma.

“Il valore del dono va sostenuto con azioni concrete – conclude

l’esponente di Fp – e come consigliere regionale ho lavorato

affinch? il nostro sistema trasfusionale possa contare su

strumenti adeguati per rispondere alle esigenze dei donatori e

della sanit? regionale. Ringrazio tutti i volontari e le

associazioni, ovvero la Fidas Isontina, attraverso il presidente

Feliciano Medeot, che ogni giorno si impegnano per la grande

causa di solidariet?”.

