(ACON) MINORI STRANIERI. CELOTTI (PD): REGIONE ASSENTE E ROBERTI INOPPORTUNO

dei minori stranieri non accompagnati la Regione Fvg si ?

completamente disimpegnata da ogni ruolo di regia o

coordinamento, abbandonando a s? stessi Comuni e strutture di

accoglienza. L’assessore Roberti, per primo, la smetta di

starsene in panchina a dare giudizi quantomeno inopportuni e

entri in campo”.

Lo afferma, in una nota, la consigliera regionale Manuela Celotti

(Pd), commentando le dichiarazioni dell’assessore regionale

Pierpaolo Roberti sulla gestione dei minori stranieri non

accompagnati nel Comune di Udine.

“Le sue minacce sono irricevibili e prive di fondamento: che

risorse vuole tagliare se il finanziamento del sistema ?

nazionale?” – si domanda Celotti che sei mesi fa ha chiesto di

portare la questione dei minori stranieri nella Commissione

regionale competente, attraverso un’audizione dei referenti delle

strutture presenti in Fvg, “affinch? si avvii un serio

ragionamento anche in Consiglio regionale. L’audizione non ?

stata calendarizzata, ma speriamo che a fronte delle notizie

delle ultime settimane si proceda finalmente in tal senso”.

La consigliera dem ?, inoltre, convinta che “in questa partita

bisogna stare al fianco dei Comuni e delle strutture di

accoglienza, non scaricare le responsabilit?, e per questo

esprimo sostegno a Casa dell’Immacolata che, peraltro, in questi

giorni ha preso una posizione chiara e forte”.

“Il fenomeno ? complesso e va affrontato assieme, perch? c’? un

aspetto educativo che compete alle strutture, un aspetto di

sicurezza che compete alle forze dell’ordine e un aspetto di

governo delle accoglienze su cui i Comuni hanno le armi spuntate,

perch? rispondono solo dei ragazzi emersi sul loro territorio e

non di quelli in arrivo da altre citt? e altre regioni, che

comunque compongono i gruppi accoglienza. Insomma – conclude

Celotti -, la rete ? nazionale, e quindi le Regioni non possono

fare a meno di assumere un ruolo di regia per il proprio

territorio”.

