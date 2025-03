(AGENPARL) - Roma, 7 Marzo 2025

(AGENPARL) – ven 07 marzo 2025 7 marzo 2024

Viabilità, da lunedì 10 marzo divieto di transito in un tratto

di via Vecchia di Campiglio

Il provvedimento, in vigore dalle 8 alle 17 fino al 14 marzo, è necessario per permettere

opere di ricostruzione di un muro per la messa in sicurezza di un terreno in pendio

Da lunedì 10 fino al 14 marzo, dalle 8 alle 17, in via di Vecchia di Campiglio, nel tratto dal civico 2

all’ingresso con la SS 66, sarà vietato il transito. Anche i pedoni non potranno camminare lungo il

tratto di strada.

Il provvedimento è necessario per permettere i lavori di ricostruzione di un muro di contenimento del

terreno in pendio, a seguito di un movimento franoso che si era verificato nelle settimane scorse.

L’intervento è a carico di un privato.

Compatibilmente allo svolgimento dei lavori, dovrà comunque essere consentito l’accesso ai mezzi di

soccorso e di emergenza.

Sul posto è presente la segnaletica di preavviso e di deviazione in corrispondenza delle intersezioni.