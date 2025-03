(AGENPARL) - Roma, 7 Marzo 2025

(AGENPARL) – ven 07 marzo 2025 UE, PATUANELLI (M5S): MELONI HA FIRMATO UN MES PER LE ARMI SENZA ACCORGERSI

UE, PATUANELLI (M5S): MELONI HA FIRMATO UN MES PER LE ARMI SENZA ACCORGERSI

“Il Governo italiano ha ottenuto ciò che voleva, lo scorporo dal deficit degli investimenti in armi. Oltre 30 miliardi di debito in più da far pagare ai cittadini, con il benestare dell’Europa. Questa proposta politica è talmente folle, inutile e anacronistica che non potranno nemmeno utilizzarla. Perché stante il fatto che tutto il resto del Patto di Stabilità è rimasto in piedi, e stante il fatto che come dice il Governatore della Banca d’Italia sono investimenti improduttivi, vorrebbe dire che stiamo tagliando ulteriori risorse a imprese, sanità e welfare per dirottarle in produzioni di armamenti. Invece che scorporare investimenti produttivi, ad esempio per detassare gli investimenti delle imprese o per dare loro la giusta liquidità per affrontare la crisi economica indotta dallo stesso Governo, svuoteremo ulteriormente le tasche degli imprenditori e dei cittadini che si vedrebbero ulteriormente tagliati i servizi. Giorgia Meloni si è costruita un MES per le armi senza esserne nemmeno consapevole”.

Lo dichiara il capogruppo M5S al Senato Stefano Patuanelli.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle