Queens Park Rangers: Eventi successivi. Il racconto di A.C. dei fatti – Ventiquattresima puntata

(AGENPARL) - Roma, 7 Marzo 2025

Il 2 ottobre 2007, finalmente ricevetti alcuni documenti dal sig. S., tramite il sig. C., in risposta alle numerose richieste che avevo avanzato per oltre un mese. Mentre non posso essere sicuro quale versione dei documenti mi abbiano dato, ricordo di essere stato scioccato quando mi resi conto che i documenti ricevuti avevano ben poco a che fare rispetto alla Bozza 1 di W. che avevo visto e concordato con il sig. S. quando ci siamo incontrati ad agosto 2007.

1.⁠ ⁠Contattai subito il sig. S. via email alle 10:19 del 2 ottobre 2007 per chiedere chiarimenti, dicendo: “Ho ricevuto da I. diversi documenti che gli hai dato, ma non riesco a capirne il significato. L’unica cosa che ho bisogno di sapere è la seguente:

1.⁠ ⁠L’accordo iniziale prevedeva un pagamento di £ 2.500.000 alla firma e di £ 2.000.000 alla promozione della Squadra in Premier League, oltre al pagamento delle tre fatture indicate.

2.⁠ ⁠Sono cambiati questi termini da quando l’accordo è stato firmato?”

2.⁠ ⁠Poiché il sig. S. mi aveva mostrato solo la prima stesura dei contratti M. e la Bozza 1 di W., rimasi perplesso riguardo alla sua domanda a P. quando inoltrò la mia email alle 9:20 del 2 ottobre 2007 – “È stupido o sta giocando?”. Vidi questo messaggio solo nella dichiarazione elettronica dei Convenuti e chiaramente non ero io a giocare. Ero profondamente preoccupato, tentai di contattare il sig. S. e chiesi al sig. C. di chiamarlo anche lui.

3.⁠ ⁠Vidi la lettera di W. del 3 ottobre 2007 al sig. S. con allegati i moduli di trasferimento delle azioni firmati e debitamente timbrati per W. e B. Noto che il sig. S. firmò entrambi questi moduli di trasferimento delle azioni, presumibilmente ai sensi della procura B. e della procura W.

4.⁠ ⁠Poiché non riuscivo a capire cosa fosse successo – e il sig. S. non mi aveva mai fornito una traduzione in italiano – feci tradurre in italiano il contratto di cessione delle quote che il sig. S. mi aveva fornito il 2 ottobre 2007. Questa traduzione mi fu inviata via fax nel mio albergo a Milano il 5 ottobre 2007. La cifra nella Clausola del patrimonio netto nella Pianificazione 2 era rimasta vuota nel documento che il sig. S. mi aveva inviato, come evidenziato nella traduzione italiana.

5.⁠ ⁠Il sig. S. alla fine rispose alla mia email alle 7:40 del 3 ottobre 2007, tentando di spiegare come l’accordo fosse cambiato e suggerendo che ero io a essere confuso. Non c’era affatto confusione da parte mia. Credevo, sulla base delle informazioni fornite dal sig. S., che avrei ricevuto l’offerta di B.M. e i tre debiti. Il sig. S. spiegò: “Penso che ci sia qualche confusione. L’accordo iniziale è stato superato. Non ha ricevuto l’approvazione dell’acquirente (l’ho preparato io) ed era in violazione del Codice sulle Acquisizioni (Takeover Code), come abbiamo scoperto successivamente. Quindi non abbiamo potuto utilizzarlo e gli acquirenti ci hanno poi comunicato i termini dell’operazione e hanno deciso di redigere loro l’accordo.”

6.⁠ ⁠Non ho mai firmato quell’accordo. Non capivo cosa stesse dicendo il sig. S.

7.⁠ ⁠Mandai un’email al sig. S. alle 10:36 dell’8 ottobre 2007 descrivendo la mia comprensione della trattativa: avremmo avuto l’Offerta di B.M., più i tre debiti pagati dagli Acquirenti. In qualità di “mio avvocato”, gli chiesi una risposta. Pur avendo trasmesso la sua Bozza di risposta a P. e al sig. C. alle 12:52 del 9 ottobre 2007, dovetti sollecitare il sig. S. per ottenere una risposta. La sua segretaria mi inoltrò semplicemente la sua “proposta di risposta”, che aveva condiviso con P. e il sig. C. alle 09:44 dell’11 ottobre 2007. Questo è uno dei motivi per cui chiesi al sig. S. perché stava discutendo questioni riservate del cliente con terze parti.

8.⁠ ⁠Il sig. S. continuò a fornirmi scuse, dicendo che “gran parte della Transazione non poteva essere documentata a causa della Commissione Acquisizioni (Takeover Panel)” e che aveva bisogno di input da P. sulle fatture dei tre debiti.

9.⁠ ⁠Chiesi nuovamente al sig. S. dove fossero le “garanzie” riguardanti il Bonus di promozione e, sebbene riconoscessi che le £ 2.000.000 non potessero essere incluse nel contratto principale, avevo presunto (a torto) che il sig. S. si sarebbe assicurato che fossi contrattualmente protetto.

10.⁠ ⁠Il sig. S. mi trasmise una copia dell’offerta di B.M. del 9 agosto 2007 – implicando che quella fosse la mia garanzia per il Bonus di promozione e l’operazione.

11.⁠ ⁠Chiamai P. circa in quel periodo per discutere i tre debiti e il rimborso. P. mi disse di aver chiesto informazioni a uno dei nuovi amministratori, il sig. A., riguardo ai tre debiti. Gli chiesi via email di farmi sapere quando gli importi sarebbero stati pagati e se P. o il sig. S. fossero “a conoscenza di eventuali motivi per cui il pagamento non sarebbe stato effettuato come promesso”.

Sulla vicenda è stata presentata una denuncia presso Scotland Yard.