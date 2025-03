Queens Park Rangers: Esempi di abuso della mia procura da parte del signor S. Il racconto di A.C. dei fatti – Ventiseiesima puntata

(AGENPARL) - Roma, 7 Marzo 2025



(i) Verbale del Consiglio di Amministrazione 455. Mi è stato mostrato un “Estratto di verbale di una riunione degli Amministratori di QPR Holdings Limited tenutasi a Loftus Road London W12” (vedere pagina 1592 di AC 1). Questo è un altro documento che era stato creato da Mishcons e portava il numero di riferimento MDR.2570211.1. Posso confermare che, contrariamente a ciò che dice questo documento, non ho partecipato a questa pretesa riunione del Consiglio di Amministrazione via telefono. Per quanto mi riguarda questa pretesa riunione del Consiglio di Amministrazione era fittizia e questo verbale del Consiglio è stato creato dal sig. S. che lo ha successivamente firmato il 30 agosto 2007 “ai sensi di una procura.” Anche se non posso commentare se lo statuto di QPRH permettesse agli amministratori di delegare i loro poteri ai sensi di una procura, il sig. S. sapeva di non avere istruzioni per rendere esecutivi documenti come questo, tantomeno avrebbe dovuto farlo quando una Riunione del Consiglio di Amministrazione non ha neanche avuto luogo e che quindi non avrebbe potuto certificare, come sostiene il documento, che fosse stata tenuta una riunione del consiglio di amministrazione validamente costituita. Questo era semplicemente non vero.

(ii) Atto di riconoscimento 456. I miei avvocati mi hanno mostrato un’email inviata da N.B. di Withers a nome di D.D. che attribuisce le modifiche manoscritte di Withers al Riconoscimento C. con lo scopo di farne un atto e includere anche QPRH come parte attiva (vedere pagina 1593 & 1594 di AC 1). In assenza della partecipazione di QPRH, sono stato informato dai miei avvocati che il Riconoscimento C. non aveva effetti contrattuali e quindi non sarebbe stato di per sé sufficiente per variare i prestiti C. 457. Questo potrebbe spiegare perché sia stato creato un altro documento simile, che il sig. S. ha firmato come atto usando la mia procura. Il secondo documento riconosceva erroneamente £ 6.581.328 di debiti a me dovuti da QPRH al 30 agosto 2007, che questi erano privi di interesse e che non avrei potuto esigere il rimborso di qualsiasi importo di tali debiti fino al marzo 2011, nonostante essi fossero rimborsabili su richiesta (“Atto di riconoscimento”) (vedere pagina 1595 di AC 1). Questo era un documento che Mishcons aveva creato con numero di riferimento MDR.2571243.2.

(iii) Atto di Garanzia 460. Come spiegato in precedenza, il sig. S. ha omesso di chiedere istruzioni prima di firmare l’Atto di Garanzia e, inoltre, ha eseguito l’Atto di Garanzia a mio nome nella piena consapevolezza che la garanzia prevista al punto 2 dell’Atto di Garanzia non era corretta in quanto QPRH ancora doveva dei fondi a D. in relazione ai prestiti D.

(iv) Note di verifica 461. Il sig. S. non mi ha mai mostrato una copia del Documento di Offerta o le Note di verifica. Il sig. S., tuttavia, senza mia autorizzazione o istruzioni, ha firmato le Note di verifica a mio nome. Date le implicazioni della firma delle Note di verifica, questo è stato un chiaro abuso della mia procura e io avrei dovuto essere consultato e aver avuto l’opportunità di esaminare e considerare se le Note di verifica fossero appropriate. Dal mio punto di vista, nel momento in cui le Note di verifica erano state firmate, io non ero più un amministratore, quindi non avrei dovuto firmare le Note di verifica in ogni caso

(v) Lettere di dimissioni 462. Dato che non ho visto lettere di dimissioni firmate in data 26 ottobre 2007 posso solo supporre che il sig. S. ha cercato di utilizzare la mia procura per ratificare la successiva lettera di dimissioni senza mia autorizzazione o istruzioni. Come detto sopra, per quanto mi riguarda avevo già dato le dimissioni come amministratore di QPRH e QPRF&A con effetto immediato nell’agosto 2007 e non sono mai stato informato dal sig. S. del contrario.

(vi) Dichiarazione di responsabilità 463. Mentre non ho visto una versione firmata della Dichiarazione di Responsabilità, posso solo assumere che il Sig. S. deve averlo firmato da parte mia, senza il mio consenso o istruzione, usando la mia Procura.

Revoca della mia Procura 464. Dopo che è emerso che vi era stato un abuso della mia Procura da parte del sig. S., il 28 luglio 2008 ho scritto al sig. S. per richiedere che egli non facesse uso della mia Procura in relazione ad eventuali nuovi atti o accordi (vedere pagina 1600 di AC 1).

Sulla vicenda è stata presentata una denuncia presso Scotland Yard.