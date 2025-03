Queens Park Rangers: Conflitto di interesse. Il racconto di AC dei fatti – Ventinovesima puntata

(AGENPARL) - Roma, 7 Marzo 2025

Se lo studio Mishcons avesse dichiarato di non agire per mio conto, o addirittura di non poterlo fare, avrei richiesto assistenza da altri legali inglesi. Non avrei mai rinunciato alla consulenza legale, soprattutto considerando la portata della Transazione e il fatto che non parlo inglese.

AA PROCEDIMENTO QPRH

Il 1° marzo 2011, ho incaricato C.F. di inviare una lettera di richiesta a QPRH per il rimborso dei miei prestiti di £2.000.000 ancora dovuti ai sensi dell’Atto di Rinuncia. Questa richiesta ha ricevuto una risposta da parte di W. per conto di QPRH datata 7 marzo 2011, in cui QPRH rifiutava il rimborso e avanzava diverse rivendicazioni nei miei confronti, che successivamente sono diventate parte del Procedimento QPRH.

Nel febbraio 2013, QPRH ha presentato una rivendicazione contro di me con il numero HC13E00390, che è stata successivamente identificata come C-2013-000213. L’atto di citazione mi è stato notificato il 18 aprile 2013. Nel 2012, QPRH era stata coinvolta in una rivendicazione da parte di D., relativa ai Prestiti Dunga, risolta tramite una Transazione nel giugno 2012 (“Rivendicazione Dunga”). Nel Procedimento QPRH, QPRH mi citava per violazione dell’Atto di Garanzia, cercando di ottenere il pagamento di una somma di liquidazione e dei suoi costi, pari a £857,512.82. In risposta, ho emesso una domanda riconvenzionale nei procedimenti QPRH per il rimborso dei £2.000.000 di prestiti ancora dovuti, secondo l’Atto di Rinuncia. QPRH, attraverso un credito ceduto dagli acquirenti, ha tentato di compensare tale somma con altre somme che ritenevano dovessi agli acquirenti, secondo la clausola 2.1 dell’Atto di Rinuncia, che ho sempre contestato.

Il processo relativo al Procedimento QPRH è stato fissato per febbraio 2015, ma le parti hanno raggiunto un accordo consensuale il 4 febbraio 2015, annullando le rivendicazioni. La decisione è stata ratificata il 10 febbraio 2015 e il processo è stato cancellato. Tuttavia, ho dovuto pagare i costi legali sostenuti per difendermi e per perseguire la mia domanda riconvenzionale. Una copia della fattura di DLA Piper è inclusa nelle pagine di AC 1.

BB ASSEGNAZIONE

Il 13 marzo 2013, Z. e W. hanno firmato l’Atto di Assegnazione, che ha ceduto a me e a B. il diritto di Z. e W. di fare causa contro Mishcons.

CC IL SIG. S. POST TRANSAZIONE

Nonostante il sig. S. ritenesse di avere le competenze per gestire la vendita di azioni, ora capisco che il sig. S. era un avvocato specializzato in beni immobiliari e non in diritto aziendale. Inoltre, il sig. K., inizialmente “Assistente Immobiliare” presso Mishcons, è ora uno specialista in contenzioso. Entrambi hanno lasciato l’azienda.

Apprendo che il sig. S. è stato messo in congedo nel settembre 2008 e successivamente espulso dal partenariato il 19 settembre 2008 a causa della sua condotta in altri casi riguardanti clienti. Inoltre, il sig. S. è stato condannato a cinque anni di carcere in seguito a un procedimento penale per frodi legate a un cliente. Il 5 dicembre 2011, il sig. S. è stato condannato dal tribunale di Southwark Crown per i reati di cospirazione nell’uso di falsi strumenti, cospirazione per commettere frodi tramite false dichiarazioni e resa fraudolenta di false dichiarazioni per procurare guadagni a se stesso o ad altri, o per causare perdite ad altri.

Sono stato informato che il 2 agosto 2012, il sig. S. è stato espulso dal Ruolo dei Legali a seguito della decisione della Commissione Disciplinare dell’Avvocatura, per numerose violazioni del codice di condotta, incluse le stesse accuse di frode e falsificazione.

Inoltre, mi è stato riferito che Mishcons è stata coinvolta in altre dispute civili a causa del comportamento del sig. S.

Denuncia a Scotland Yard

Alla luce di quanto esposto, è stata presentata una denuncia presso Scotland Yard in merito alla vicenda, con l’intenzione di fare chiarezza su tutte le questioni legali e finanziarie che hanno coinvolto i vari attori in questo processo.