Agenzia regionale 260.25 cordoglio Emiliano per scomparsa michele matarrese

(AGENPARL) - Roma, 7 Marzo 2025

(AGENPARL) – ven 07 marzo 2025 IL CORDOGLIO DEL PRESIDENTE EMILIANO PER LA SCOMPARSA DI MICHELE MATARRESE

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano esprime il suo

cordoglio per la scomparsa di Michele Matarrese: “Apprendo con grande

dolore la notizia della morte di Michele Matarrese esponente di grande

rilievo di una famiglia e di un’impresa tra le più importanti della storia

economica della Puglia. Giungano a tutti i figli, alla moglie, ai fratelli

ed ai collaboratori di oggi e del passato le condoglianze mie personali e

di tutta la comunità pugliese assieme alla gratitudine per il contributo

che lo stesso ha dato alla nostra Regione. Ringrazio e sono vicino in modo

particolare al figlio Salvatore per i sacrifici che assieme a tutta

l’azienda e alla famiglia sta compiendo per proseguire il lavoro nonostante

questa grave perdita che segue di qualche anno quella di Vincenzo Matarrese

cui anche ribadiamo ricordo, gratitudine e rispetto”.