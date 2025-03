(AGENPARL) - Roma, 6 Marzo 2025

(AGENPARL) – gio 06 marzo 2025 Ue: Scotto (Pd), No riarmi nazionali, Si difesa comune. Condivido Schlein

“Condivido parola per parola le dichiarazioni di

Elly Schlein

dopo vertice del Pse. No al riarmo su base nazionale proposto dalla Von der Leyen, Si a un piano comune sulla difesa europea. Un’Europa che difende il proprio modello sociale per non spianare la strada ai nazionalismi”.

Così sui social il capogruppo Pd in commissione Lavoro alla Camera, Arturo Scotto.

Roma, 6 marzo 2025

